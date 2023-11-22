Продавать жилье в онлайн-формате без помощи нотариуса смогут казахстанцы

В Казахстане готовят онлайн-платформу, через которую можно будет совершать сделки купли-продажи недвижимости без необходимости обращения к нотариусу или в ЦОН. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы при оформлении государственных услуг активно пользуются онлайн-сервисами. Например, супруги могут воспользоваться сервисом eNotary при продаже жилья, приобретенного в браке. Таким образом можно не обращаться к нотариусу лично, а при помощи смартфона дать согласие на совершение сделки.

Теперь же в Казахстане планируется упростить и саму процедуру купли-продажи недвижимости. Как сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК, в рамках заседания правительства была презентована платформа онлайн-сделок по недвижимости.

"При покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации.

Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве". Таким образом, процесс, занимающий несколько дней, сокращен до 1 часа", – рассказали о нововведении в правительстве.

То есть благодаря переводу услуг в онлайн сделки купли-продажи станут проходить значительно быстрее. При этом за счет систем идентификации процесс будет безопасным.

Стоит отметить, что на этом нововведения не закончились. Также во время заседания был презентован еще один проект – I-Qala. С помощью него казахстанцы после приобретения жилья смогут, не выходя из дома, заключить все необходимые договоры с коммунальными службами.

Ранее "хождение" по офисам поставщиков услуг могло занимать целый месяц, однако с помощью нового сервиса собственнику квартиры направляется соответствующее SMS и все коммунальные договоры заключаются онлайн.

Сейчас I-Qala работает только в Астане, однако уже готовится запуск в Алматы, а после и в других регионах страны.

Как сообщил премьер-министр РК, в стране также планируют до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды госуслуг, которые были заявлены как электронные, а также на системной основе расширять перечень проактивных услуг.