Скидочные сертификаты на покупку авто скоро просрочатся в Казахстане

Сертификаты, полученные для льготной покупки авто за счет утилизационного сбора, необходимо использовать до 18 января 2024 года. Но их можно продать. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Утилизационный сбор – это платеж, который производится при производстве и импорте определенных товаров, включая и автомобили.

Полученные в рамках утильсбора деньги должны помочь финансированию программ по переработке отходов, которые возникают в результате утилизации вышедшей из эксплуатации техники.

При этом владельцам транспортных средств, сдавших их в утиль, выдаются специальные сертификаты – на них можно приобрести новое авто или сельхозтехнику со скидкой, но только отечественного производства.

Как сообщают в АО "Жасыл Даму" (оператор утильсбора), выданные за сдачу старого авто сертификаты в скором времени могут просрочиться.

На что можно потратить сертификат

Срок использования выданных ранее скидочных сертификатов на приобретение сельхозтехники и автотранспорта казахстанского производства истекает 18 января 2024 года.

Ключи от нового автомобиля. Иллюстративное фото: SergeyTikhomirov/Getty Images

"В этой связи просим всех владельцев, имеющих данные сертификаты использовать для получения скидки. После 18 января 2024 года продление срока действия сертификатов не предусмотрено", – сообщается в компании.

При этом казахстанцы могут передать свои сертификаты другим лицам за деньги, но с соблюдением определенных процедур.

Сколько стоит утильсбор

Напомним, что на 2023 год действуют следующие ставки утилизационного сбора для легковых авто (зависят от объема двигателя и коэффициента сбора, умножаемого на 50 МРП):

электрокары — 0 тенге ;

; двигатель объемом до 1 000 куб. см — коэффициент равен 1,5, а сумма составляет 258 750 тенге ;

; от 1 001 до 2 000 куб. см — коэффициент составит 3,5, а сумма платежа 603 750 тенге ;

; от 2 001 до 3 000 куб. см — коэффициент 5, сумма 862 500 тенге ;

; свыше 3 001 куб. см — коэффициент 11,5, сумма к оплате будет равна 1 983 750 тенге.

При этом можно вернуть часть оплаченных за утильсбор денег, если автомобиль продается в другую страну.

Также напомним, что ранее в Высшей аудиторской палате заявили о недостижении целей, поставленных утильсбором в Казахстане.