Скидочные сертификаты на покупку авто скоро просрочатся в Казахстане

Сертификаты, полученные для льготной покупки авто за счет утилизационного сбора, необходимо использовать до 18 января 2024 года. Но их можно продать. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Утилизационный сбор – это платеж, который производится при производстве и импорте определенных товаров, включая и автомобили.
Полученные в рамках утильсбора деньги должны помочь финансированию программ по переработке отходов, которые возникают в результате утилизации вышедшей из эксплуатации техники.
При этом владельцам транспортных средств, сдавших их в утиль, выдаются специальные сертификаты – на них можно приобрести новое авто или сельхозтехнику со скидкой, но только отечественного производства.
Как сообщают в АО "Жасыл Даму" (оператор утильсбора), выданные за сдачу старого авто сертификаты в скором времени могут просрочиться.
На что можно потратить сертификат
Срок использования выданных ранее скидочных сертификатов на приобретение сельхозтехники и автотранспорта казахстанского производства истекает 18 января 2024 года.
"В этой связи просим всех владельцев, имеющих данные сертификаты использовать для получения скидки. После 18 января 2024 года продление срока действия сертификатов не предусмотрено", – сообщается в компании.
При этом казахстанцы могут передать свои сертификаты другим лицам за деньги, но с соблюдением определенных процедур.
Сколько стоит утильсбор
Напомним, что на 2023 год действуют следующие ставки утилизационного сбора для легковых авто (зависят от объема двигателя и коэффициента сбора, умножаемого на 50 МРП):
- электрокары — 0 тенге;
- двигатель объемом до 1 000 куб. см — коэффициент равен 1,5, а сумма составляет 258 750 тенге;
- от 1 001 до 2 000 куб. см — коэффициент составит 3,5, а сумма платежа 603 750 тенге;
- от 2 001 до 3 000 куб. см — коэффициент 5, сумма 862 500 тенге;
- свыше 3 001 куб. см — коэффициент 11,5, сумма к оплате будет равна 1 983 750 тенге.
При этом можно вернуть часть оплаченных за утильсбор денег, если автомобиль продается в другую страну.
Также напомним, что ранее в Высшей аудиторской палате заявили о недостижении целей, поставленных утильсбором в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2046067-skidochnye-sertifikaty-na-pokupku-avto-skoro-prosrochatsya-v-kazahstane/