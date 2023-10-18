Нужно ли платить налог за списанный микрокредит в Казахстане

В Казахстане одобрили поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым списанные долги проблемных заемщиков не будут облагаться налогами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в прошлом году в рамках решения проблемы закредитованности населения многим казахстанцам списали проблемные задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО).

В результате полное прощение долга по онлайн-микрокредитам было произведено для 19,3 тысячи заемщиков на сумму 401,6 миллиона тенге, а частичное списание по микрокредитам получили 292,3 тысячи человек на 2,2 миллиарда тенге. Амнистия была проведена без государственного финансирования за счет средств МФО.

При этом с точки зрения закона данная процедура для прощенных заемщиков может считаться получением дохода, так как должник после списания "вышел из минуса в ноль". А далее логика следующая: если получен доход, значит должны быть уплачены налоги.

Однако, так как у должников и так нет возможности платить, было принято решение внести в Налоговый кодекс поправки. Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса парламента РК, списанные долги проблемных заемщиков не будут облагаться налогом.

"Одно из основных направлений законопроекта – снижение закредитованности населения. Для этого от налогообложения освобождаются доходы физического лица, формируемые при списании задолженности микрофинансовыми и коллекторскими организациями", – говорится в сообщении.

Также поправками предусматривается временное (на три года) освобождение от налогообложения доходов МФО в связи со списанием микрокредитов проблемных заемщиков.

А благодаря другим изменениям в Налоговый кодекс в случае невозможности погашения государственной пошлины физические и юридические лица смогут получить отсрочку для ее уплаты на срок до одного года. Напомним, что подобная процедура предусмотрена и для налоговых платежей.