Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нужно ли платить налог за списанный микрокредит в Казахстане

Опубликовано:

Подсчет налогов
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане одобрили поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым списанные долги проблемных заемщиков не будут облагаться налогами. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в прошлом году в рамках решения проблемы закредитованности населения многим казахстанцам списали проблемные задолженности перед микрофинансовыми организациями (МФО).

В результате полное прощение долга по онлайн-микрокредитам было произведено для 19,3 тысячи заемщиков на сумму 401,6 миллиона тенге, а частичное списание по микрокредитам получили 292,3 тысячи человек на 2,2 миллиарда тенге. Амнистия была проведена без государственного финансирования за счет средств МФО.

При этом с точки зрения закона данная процедура для прощенных заемщиков может считаться получением дохода, так как должник после списания "вышел из минуса в ноль". А далее логика следующая: если получен доход, значит должны быть уплачены налоги.

Однако, так как у должников и так нет возможности платить, было принято решение внести в Налоговый кодекс поправки. Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса парламента РК, списанные долги проблемных заемщиков не будут облагаться налогом.

"Одно из основных направлений законопроекта – снижение закредитованности населения. Для этого от налогообложения освобождаются доходы физического лица, формируемые при списании задолженности микрофинансовыми и коллекторскими организациями", – говорится в сообщении.

Также поправками предусматривается временное (на три года) освобождение от налогообложения доходов МФО в связи со списанием микрокредитов проблемных заемщиков.

А благодаря другим изменениям в Налоговый кодекс в случае невозможности погашения государственной пошлины физические и юридические лица смогут получить отсрочку для ее уплаты на срок до одного года. Напомним, что подобная процедура предусмотрена и для налоговых платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2041525-oblagayutsya-li-nalogami-spisannye-dolgi-problemnyh-zaemschikov-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.