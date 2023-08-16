Задолжали больше 2 млрд тенге: у астанчан начали забирать авто за неуплату налогов

Машины на штрафстоянке. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Машины столичных автовладельцев, которые задолжали по налогу на транспорт, начали водворять на штрафстоянки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

Сотрудники ДГД по Астане, полицейские и частные судебные исполнители проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник" по взысканию налоговой задолженности за автотранспортные средства.

По данным КГД, на сегодняшний день общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд тенге. При этом в результате рейдовых мероприятий с должников уже взыскано 97 млн тенге.

"В ходе проведения мероприятий за неуплату налога более 20 внедорожников марки Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Tundra и другие с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров водворены на штрафстоянку", – говорится в сообщении.

Опечатанная машина. Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Подчеркивается, что такие мероприятия будут продолжаться регулярно до конца года.

"ДГД по Астане призывает автовладельцев, у которых задолженность по налогам превышает 1 месячный расчетный показатель (МРП), к полному погашению налоговой задолженности во избежание неудобств по оплате услуг частных судебных исполнителей", – предупредили в ведомстве.

Проверить, есть ли у вас задолженность можно с помощью сайта kgd.gov.kz, а также мобильных приложений "e-Salyq Azamat" или банков второго уровня.

Как наказывают должников, не заплативших налог на транспорт?

Ранее мы рассказывали о том, как будут наказывать казахстанцев, не уплативших налог на транспорт.

Сообщалось, что сначала лицам, своевременно не уплатившим налог на транспорт, будут направлены уведомления о налоговой задолженности.

Если автовладелец будет и дальше игнорировать свои обязанности, то через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику. Это коснется тех, чей долг будет превышать один месячный расчетный показатель (МРП) – 3 450 тенге.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. Если до этого дошло, то счета должника могут арестовать, а ему самому ограничить выезд из страны.

Более того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы долга.

Как считается налог на транспорт в Казахстане

Также отметим, что налог на транспорт за 2023 год будет считаться, согласно новому размеру МРП – 3 450 тенге. Но его собственники автомобилей будут платить только в 2024 году. Им нужно подготовиться к тому, что налог вырастет более чем на 12%.

Для легковых автомобилей налоговые ставки при этом зависят от объема их двигателя, а в некоторых случаях еще и года первичной государственной регистрации или производства на территории Казахстана.

Так, при расчете налога на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 кубических сантиметров (трех литров) налоговые ставки не зависят от года производства или ввоза в Казахстан и составляют от 1 до 9 МРП.

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше трех и до четырех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны до 31 декабря 2013 года включительно, налоговая ставка составит 15 МРП.

А владельцы автомобилей с двигателем объемом свыше трех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны после 31 декабря 2013 года, платят налог по увеличенным ставкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2032745-zadolzhali-bolshe-2-mlrd-tenge-u-astanchan-nachali-zabirat-avto-za-neuplatu-nalogov/