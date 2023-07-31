На сколько могут оштрафовать за курение на балконе в Казахстане

Пепельница. Иллюстративное фото: YKD/Getty Images

За курение в неположенном месте жителям Казахстана грозит штраф. Могут ли наказать граждан за употребление табачных изделий на балконе и на сколько, рассказали авторы Telegram-канала "Право знать".

В Казахстане действует запрет на курение в общественных местах. Стоит отметить, что ограничение касаются не только сигарет. К табачным изделиям также приравнены изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянные смеси, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и жидкости для них.

Но можно ли казахстанцам курить, например, на балконе и при этом не бояться наказания? Как отмечают аналитики, здесь все зависит от того, чей это балкон. Если он является частью квартиры, то есть считается частной собственностью, никто не имеет права запрещать им это делать и тем более штрафовать.

Поэтому, если сосед своей вредной привычкой доставляет неудобства соседям, то им придется решать эту проблему при помощи диалога. Если договориться не получилось, то можно попробовать собрать доказательства, которые бы подтвердили факт нанесения вреда здоровью действиями соседа, и уже с ними идти в суд.

Впрочем, если речь идет об открытом, незастекленном общем балконе в подъезде многоквартирного доме, то он уже считается общественным пространством, как и сам подъезд, за курение в котором грозит административное взыскание.

Таким образом, штраф за курение на общем балконе, как и в любом другом общественном месте, равен 15 месячным расчетным показателям (МРП), или 51 750 тенге в 2023 году. За повторное нарушение в течение года курильщику придется заплатить уже 20 МРП, или 69 тыс. тенге.

Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Напомним, в Казахстане также запрещено курить в следующих общественных местах:

в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

в помещениях организаций здравоохранения;

в пунктах общественного питания;

в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

в ночных клубах, на дискотеках;

в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;

в государственных органах и организациях;

в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

в помещениях и на территории автозаправочных станций;

на детских площадках;

в подземных переходах.

С 2020 года в список мест, где действует запрет на курение, также были внесены личные автомобили во время нахождения в них несовершеннолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030646-na-skolko-mogut-oshtrafovat-za-kurenie-na-balkone-v-kazahstane/