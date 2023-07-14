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30 лет независимости Казахстана

Вывозить рубли из страны разрешили казахстанским банкам

Опубликовано:

Рубли лежат на столе
Рубли. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские банки второго уровня (БВУ) вновь смогут вывозить российские рубли за границу. Для чего нужно избавиться от "лишней" иностранной валюты в стране, читайте в материале NUR.KZ.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о запрете для БВУ на вывоз иностранной валюты из страны. Теперь это ограничение было снято.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", – говорится в постановлении правительства РК от 11 июля 2023 года.

Данный закон уже вступил в силу и будет действовать до 1 января 2024 года.

Напомним, запрет на вывоз иностранной валюты был введен в связи с угрозой резкого падения курса тенге из-за обширных валютных спекуляций. Этот запрет должен был предотвратить риски для стабильности финансовой системы страны и снизить давление на казахстанский тенге.

Рисков удалось избежать, однако впоследствии казахстанские банки столкнулись с избытком российских рублей.

Теперь же банки смогут вывезти излишки иностранной валюты из страны, чтобы "обезналичить" их, пополнить свои корреспондентские счета в иностранных банках и беспрепятственно проводить международные валютные операции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028654-vyvozit-rubli-iz-strany-razreshili-kazahstanskim-bankam/

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