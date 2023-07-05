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30 лет независимости Казахстана

Оплату налогов для онлайн-предпринимателей упростили в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы, которые хотят или уже занимаются предпринимательством и торгуют товарами на онлайн-площадках, могут воспользоваться новым налоговым проектом. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Продажа товаров на маркетплейсах (специальных онлайн-площадках) является одним из самых популярных видов предпринимательства в Казахстане.

Чтобы облегчить эту деятельность для граждан и добиться прозрачного налогообложения, в Комитете государственных доходов был разработан специальный пилотный проект для индивидуальных предпринимателей (ИП).

Он доступен с 1 июля 2023 года.

Как упростить вопросы оплаты налогов

Как отмечают в КГД, в пилотном проекте на добровольной основе могут принять участие ИП, которые торгуют на электронных торговых площадках и применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или розничного налога.

"Преимущества добровольного участия в пилотном проекте:

  • экономия времени на учет выручки и заполнение налоговой отчетности;
  • минимизация рисков налоговых проверок;
  • равномерная нагрузка для ИП при ежемесячной оплате;
  • оплата в приложении обслуживающего банка.

Для участия в пилоте ИП необходимо подать заявку в маркетплейсе, в котором он работает", – сообщают в КГД.

Предприниматели могут узнать подробнее об условиях участия в проекте по телефону 1414 (нажать кнопку 3 после набора).

Ранее мы рассказывали о том, как самозанятым казахстанцам платить налоги после отмены ЕСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2027446-oplatu-nalogov-dlya-onlayn-predprinimateley-uprostili-v-kazahstane/

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