Оплату налогов для онлайн-предпринимателей упростили в Казахстане

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы, которые хотят или уже занимаются предпринимательством и торгуют товарами на онлайн-площадках, могут воспользоваться новым налоговым проектом. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Продажа товаров на маркетплейсах (специальных онлайн-площадках) является одним из самых популярных видов предпринимательства в Казахстане.

Чтобы облегчить эту деятельность для граждан и добиться прозрачного налогообложения, в Комитете государственных доходов был разработан специальный пилотный проект для индивидуальных предпринимателей (ИП).

Он доступен с 1 июля 2023 года.

Как упростить вопросы оплаты налогов

Как отмечают в КГД, в пилотном проекте на добровольной основе могут принять участие ИП, которые торгуют на электронных торговых площадках и применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или розничного налога.

"Преимущества добровольного участия в пилотном проекте:

экономия времени на учет выручки и заполнение налоговой отчетности;

минимизация рисков налоговых проверок;

равномерная нагрузка для ИП при ежемесячной оплате;

оплата в приложении обслуживающего банка.

Для участия в пилоте ИП необходимо подать заявку в маркетплейсе, в котором он работает", – сообщают в КГД.

Предприниматели могут узнать подробнее об условиях участия в проекте по телефону 1414 (нажать кнопку 3 после набора).

Ранее мы рассказывали о том, как самозанятым казахстанцам платить налоги после отмены ЕСП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2027446-oplatu-nalogov-dlya-onlayn-predprinimateley-uprostili-v-kazahstane/