Более миллиона казахстанцев не уплатили налог на транспорт: что им грозит

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

Более миллиона казахстанцев не уплатили налог на транспорт. Общий долг составляет 28 млрд тенге. Что им грозит, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

Казахстанские автовладельцы должны были уплатить налог на транспорт за прошлый год до 1 апреля текущего.

Но, как отмечают в КГД МФ РК, этого не сделали более миллиона казахстанцев. Общая сумма задолженности по транспортному налогу составила 27,9 млрд. тенге.

В комитете также предупредили, что с 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше одного месячного расчетного показателя (МРП) будут направлены для взыскания судебным исполнителям.

В соответствии с законодательством они могут арестовать банковские счета и имущество должников. А при сумме задолженности от 40 МРП (138 тысяч тенге в 2023 году) может быть наложен запрет на выезд из Казахстана.

При этом частными судебными исполнителями кроме основного налога дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

В связи с этим в КГД рекомендуют удостовериться в отсутствии задолженности по транспортному налогу.

Это можно сделать по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) налогоплательщика на различных сервисах государственных органов или в банковских мобильных приложениях. Здесь же долг можно уплатить.

Напомним, что размер налога на легковые автомобили зависит от объема их двигателей и соответствующих ставок, установленных законом в месячных расчетных показателях. Так как оплата производится за 2022 год, то и МРП для расчета налога используется прошлогодний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2019943-bolee-milliona-kazahstantsev-ne-uplatili-nalog-na-transport-chto-im-grozit/