Сколько потратят казахстанцы на визы и прочие документы в 2023 году

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость оформления иностранных виз, паспорта и других документов для граждан за территорией страны изменится в мае текущего года. О новых ценах за консульские сборы читайте в материале NUR.KZ.

Консульский сбор – это платеж в пользу бюджета страны. Он осуществляется казахстанцами за совершение консульских действий и выдачу некоторых документов. Например, при получении визы, оформлении паспорта и так далее.

Постановление правительства РК № 327 от 26 апреля 2023 года утвердило новые базовые минимальные и максимальные размеры ставок консульского сбора, взимаемого за пределами страны.

То есть когда граждане обращаются за определенными услугами, находясь за границей.

Они будут действовать с 13 мая. Сбор уплачивается до совершения консульских действий, а суммы и вид валюты при оплате зависят от страны пребывания.

Паспорт и визы

Согласно принятому постановлению, ставки консульского сбора за оформление паспорта гражданина РК за пределами страны (за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов), составят в иностранных валютах:

от 20 до 100 долларов США;

от 15 до 75 евро;

от 10 до 65 английских фунтов стерлингов;

от 20 до 110 швейцарских франков;

от 1 170 до 5 850 российских рублей;

от 132 до 660 китайских юаней.

Билеты на самолет. Иллюстративное фото: freepik.com

За получение однократной визы (кроме туристской и транзитной виз) за пределами территории Казахстана предусмотрены следующие ставки консульского сбора:

от 1 до 400 долларов США;

от 1 до 310 евро;

от 1 до 300 английских фунтов стерлингов;

от 1 до 400 швейцарских франков;

от 58 до 23 400 российских рублей;

от 6 до 2 640 китайских юаней.

Напомним, что позиции Казахстана в рейтинге лучших паспортов мира снизились в два раза, а оформление визы требуется при посещении 133 стран, включая европейские и США, для которых визу нужно получать в посольстве или консульстве.

Также за составление и печатание ноты в иностранное дипломатическое представительство или консульское учреждение о выдаче визы казахстанцам придется заплатить:

от 5 до 100 долларов США;

от 3 до 75 евро;

от 3 до 65 английских фунтов стерлингов;

от 5 до 110 швейцарских франков;

от 290 до 5 850 российских рублей;

от 33 до 660 китайских юаней.

Выдача свидетельства на возвращение в Республику Казахстан с мая 2023 года составит:

от 1 до 30 долларов США;

от 1 до 25 евро;

от 1 до 20 английских фунтов стерлингов;

от 1 до 35 швейцарских франков;

от 58 до 1 755 российских рублей;

от 6 до 195 китайских юаней.

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Акты гражданского состояния

Если казахстанцам понадобится государственная регистрация рождения ребенка и выдача соответствующего свидетельства за пределами территории РК, то за эту услугу придется заплатить консульский сбор в размере:

от 10 до 50 долларов США;

от 7 до 40 евро;

от 6 до 35 английских фунтов стерлингов;

от 10 до 55 швейцарских франков;

от 585 до 2 925 российских рублей;

от 65 до 330 китайских юаней.

При регистрации брака (супружества) и выдаче свидетельства о браке (супружестве) за пределами страны консульский сбор составит:

от 15 до 60 долларов США;

от 10 до 50 евро;

от 10 до 40 английских фунтов стерлингов;

от 15 до 65 швейцарских франков;

от 870 до 3 511 российских рублей;

от 100 до 395 китайских юаней.

А за регистрацию расторжения брака (супружества) и выдачу соответствующего свидетельства потребуется:

от 30 до 80 долларов США;

от 20 до 60 евро;

от 15 до 50 английских фунтов стерлингов;

от 30 до 90 швейцарских франков;

от 1 755 до 4 680 российских рублей;

от 195 до 525 китайских юаней.

Также изменятся ставки за нотариальные сделки, продажу товаров или иного имущества с публичного торга, хранение завещания, пакета с документами (кроме завещания), денег, ценных бумаг и других ценностей при обращении за пределами территории страны.

Напомним, что некоторые бесплатные госуслуги могут стать платными в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2019169-skolko-potratyat-kazahstantsy-na-vizy-i-prochie-dokumenty-v-2023-godu/