Аресты на авто теперь могут накладывать онлайн в Казахстане

Водитель со смартфоном. Иллюстративное фото: dvulikaia/Getty Images

Казахстанские судебные исполнители теперь могут накладывать и снимать арест с транспортных средств в режиме онлайн. О новом механизме рассказали в Министерстве юстиции РК.

У судебных исполнителей довольно обширные полномочия. Они могут заниматься исполнением различных судебных решений, например, возвращением долгов, взысканием алиментов и даже принудительным выселением.

Они также могут накладывать и снимать арест с имущества должников, в том числе и в отношении транспортных средств.

Как сообщают в Минюсте, со 2 мая текущего года у судебных исполнителей появился удобный инструмент для работы в онлайн-формате. Теперь они будут налагать и снимать аресты на автотранспортные средства электронным способом в считанные минуты.

В ведомстве отмечают, что с внедрением данного проекта исключается бумажный документооборот между судебными исполнителями и органами внутренних дел.

Снятие ареста с автомобиля будет происходить в автоматическом режиме сразу же после онлайн-оплаты долга. Это также позволит исключить человеческий фактор в обработке постановлений судебных исполнителей.

Это полезно и для самих граждан, ведь теперь не нужно обращаться к судебным исполнителям за направлением в органы МВД РК для снятия ареста с автомобиля.

Напомним, при наличии долгов казахстанцы могут столкнуться не только с арестом своего имущества, но даже с его конфискацией. Ранее мы подробно рассказывали о том, в каких случаях у должника могут отобрать автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2019109-aresty-na-avto-teper-mogut-nakladyvat-onlayn-v-kazahstane/