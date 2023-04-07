На 60 млн тенге оштрафовали казахстанские организации за отсутствие доступа для лиц с инвалидностью

Защита лиц с инвалидностью. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Казахстанские организации должны обеспечивать доступ для лиц с инвалидностью. За его отсутствие их оштрафовали более чем на 60 млн тенге, передает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане проводится работа по обеспечению доступной среды для граждан с особыми потребностями. В связи с этим в стране проходят регулярные проверки организаций на наличие инфраструктуры для лиц с инвалидностью.

Как отмечают в Минтруда, в 2022 году было проведено 1 062 проверки объектов социальной и транспортной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства и других учреждений.

По итогу работы мониторинговых групп было выдано более 900 предписаний об устранении выявленных нарушений и выписано 300 штрафов на сумму, превышающую 60 млн тенге.

Где чаще всего выявляли нарушения

Как сообщают в ведомстве, наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской области – 23% от их общего числа. Следом идет Костанайская область – 22%, замкнул тройку лидеров Алматы с долей в 7%.

Стоит отметить, что чаще всего эксперты выявляли нарушения у объектов частного предпринимательства и у тех, что были построены до 2015 года.

Также проверке подвергаются и те организации, которые только строятся или же проходят этап адаптации – создания безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями.

Как рассказывают в Минтруда, основные замечания, выявляемые при проведении адаптации, были связаны с нарушением каких либо стандартов, например, не соответствие угла наколона пандуса. Также у некоторых объектов отсутствовали поручни на лестницах, не было парковочных мест или доступа к санитарно-бытовым помещениям.

Результаты предыдущих таких посещений мониторинговых групп показали, что больше всего нарушений при проведении адаптации выявлено в Мангистауской, Карагандинской и Атырауской областях.

Напомним, казахстанцам с инвалидностью полагается государственная поддержка, которая заключается не только в финансовой помощи, но и в организации различных мероприятий, призванных включить граждан в общественную жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2015918-na-60-mln-tenge-oshtrafovali-kazahstanskie-organizatsii-za-otsutstvie-dostupa-dlya-lits-s-invalidnostyu/