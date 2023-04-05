Почти миллион казахстанцев впервые задекларировали свое имущество в 2023 году

Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане полным ходом идет второй этап всеобщего декларирования. О том, кто к этому моменту уже успел сдать входную декларацию, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД).

В январе 2023 года в стране начался второй этап всеобщего декларирования. В рамках него впервые должны сдать декларацию работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Кто относится к этим категориям, мы подробно рассказывали здесь.

Всего, по подсчетам Комитета государственных доходов, "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 должны будут представить около 1,6 млн человек. Впрочем, как отмечают в КГД, уже более 900 тысяч физических лиц ее сдали.

Однако у оставшихся казахстанцев еще есть время, ведь на бумажном носителе отчетность можно подать не позднее 15 июля, а в электронном виде – до 15 сентября.

Какую информацию нужно указать в декларации

Когда казахстанцы впервые участвуют во всеобщем декларировании, они сдают "входную" декларацию об активах и обязательствах, которая должна отражать данные, актуальные на 31 декабря прошедшего года.

В декларации нужно указать сведения о наличных средствах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, зарегистрированных в других странах, о счетах в иностранных банках, о наличии инвестиционного золота, ценных бумаг и других активов.

Помимо этого нужно указать информацию о дебиторской и кредитной задолженностях, но только при наличии нотариально засвидетельствованного договора.

В электронном виде декларацию можно подать через «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства», мобильное приложение eSalyq Аzamat или eGov mobile.

Физические лица должны предоставить отчетность по месту жительства, а индивидуальные предприниматели или граждане, занимающиеся частной практикой – по месту нахождения.

Стоит отметить, что граждане, сдавшие декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, в последующие годы будут сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Напомним, за предоставление недостоверной информации или несдачу декларации предусмотрено административное наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2015475-pochti-million-kazahstantsev-vpervye-zadeklarirovali-svoe-imuschestvo-v-2023-godu/