Почему казахстанцы могут лишиться VIP-номеров на своих машинах

Автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Интерес к регистрационным знакам с особым набором символов в Казахстане сложился уже давно. Однако, как сообщает сайт Kolesa.kz, в текущих условиях возникла ситуация, когда автовладельцы могут лишиться ранее купленных номеров.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается автовладельцам для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.

При этом некоторые особые комбинации цифр и букв можно купить за отдельную плату, чем активно пользуются казахстанцы. Так, за 2021 год автолюбители потратили 5,8 млрд тенге на VIP-номера. Для сравнения, в 2020 году на них было потрачено 3,9 млрд тенге.

Однако из-за изменений во внутренних административно-территориальных границах страны в 2022 году некоторые владельцы "крутых" номеров столкнулись со сложной ситуацией.

Напомним, что в Казахстане были созданы три новые области, каждой из которых присвоили свой код региона.

Что будет с VIP-номером после смены региона

Как сообщает сайт Kolesa.kz, автовладельцам во вновь образованных областях при покупке новой машины или переоформлении приходится менять номерные знаки из-за смены кода региона.

При этом купленные ранее VIP-номера требуется сдать, или нужно сменить адрес проживания на тот регион, которому перешел старый номер.

Например, условный гражданин жил в одном городе Восточно-Казахстанской области (ВКО) и имел VIP-номер с кодом региона 16. Но потом его город оказался в новой Абайской области, и теперь ему нужен номер с кодом 18.

Водитель. Иллюстративное фото: freepik.com

И чтобы сохранить старый номер, который был куплен за немалую сумму, ему либо нужна постоянная регистрация в другом населенном пункте на территории ВКО, либо придется сдать номер и получить новый.

При этом, чтобы комбинация сохранилась, а поменяли только код региона, придется снова заплатить полную стоимость VIP-номера, которая может составить от 57 до 285 МРП, или от 174 591 до 872 955 тенге в 2022 году.

Причина неудобств

Как указывают в Kolesa.kz, причина кроется в нестыковке двух пунктов правил государственной регистрации авто.

Так, пункт 28 указывает, что «сданный ранее и соответствующий требованиям национального стандарта ГРНЗ по запросу владельца транспортного средства повторно выдается на вновь приобретенное им транспортное средство».

И распространяется эта норма с 2018 года на все номера без исключения.

"А в другом, 4-м (пункте правил регистрации - примечание редактора), указывается, что транспортные средства регистрируются за физическими лицами по месту их постоянной регистрации места жительства", – сообщает сайт Kolesa.kz.

Напомним, что казахстанцам могут дать возможность самим выбирать комбинацию для автомобильного номера.

То есть вместо готовых простых или дорогих VIP-номеров можно будет собрать свой набор букв и цифр, который обойдется в 15 МРП или 45 945 тенге в 2022 году. При этом важно, чтобы этот набор символов не относился к номерам "повышенного спроса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1993953-pochemu-kazahstantsy-mogut-lishitsya-vip-nomerov-na-svoih-mashinah/