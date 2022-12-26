Сколько придется заплатить за грязные автомобильные номера в Казахстане

Грязный номерной знак. Иллюстративное фото: Roman Mykhalchuk/Getty Images

С выпадением снега и попытками очистить дороги увеличивается количество грязи, которая может стать причиной для штрафа. Поэтому автовладельцам следует уделить особое внимание чистоте своих авто. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Специальные средства от льда и снега, которые используются коммунальными службами, помогают очистить дороги от осадков. Однако в то же время увеличивается и количество грязи.

Поэтому автомобилисты могут начать экономить на мойке своих машин – она все равно может быстро испачкаться. Но некоторые части авто все же следует держать чистыми, чтобы не увеличить свои убытки.

Например, важно держать в чистоте государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ).

Если номера не видно

Если номерной знак авто специально прикрыт какими-либо средствами (даже бумажкой) или испачкан настолько, что его невозможно различить, то за это казахстанцам могут вручить штраф.

Согласно пункту 1 статьи 590 Административного кодекса РК, в случае грязных ГРНЗ это нарушение обозначено как "управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком)".

Номер авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За это можно получить штраф в размере 5 МРП, что до конца 2022 года составляет 15 315 тенге, а с 1 января 2023 года – уже 17 250 тенге.

За повторное нарушение в течение 12 месяцев (с даты последнего такого штрафа) грозит уже 20 МРП. Это 61 260 тенге на 2022 год и 69 000 тенге на 2023 год.

Другие "сезонные" штрафы

Автовладельцам следует помнить о нюансах каждого из сезонов года. Так, помимо повышенного уровня грязи на дорогах, в зимнее время есть еще риск плохого сцепления с покрытием.

А это – высокая вероятность дорожно-транспортных происшествий. Поэтому с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года важно помнить о штрафе за летние покрышки в зимнее время.

И если вовремя не сменить "резину" на своем транспортном средстве, то за это можно понести убытки в размере 5 МРП, согласно статье 590 части 5 Административного кодекса. Это 15 315 тенге до конца 2022 года и 17 250 тенге до 1 марта 2023 года.

За повторный подобный проступок в течение 12 месяцев грозит уже 20 МРП или 61 260 тенге на 2022 год, а на 2023 год – 69 000 тенге.

Поэтому автовладельцам важно помнить о безопасности на дорогах общего пользования и мерах наказания за подобные "сезонные" нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2002760-skolko-pridetsya-zaplatit-za-gryaznye-nomera-v-kazahstane/