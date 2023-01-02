Размеры административных штрафов значительно выросли в Казахстане

Блокнот с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штрафы могут назначить не только водителям, но и другим гражданам, нарушившим какие-либо законы. Для всех нарушителей с этого года административные взыскания увеличатся почти на 13%. С новыми цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2023 года в Казахстане вступили в силу новые расчетные показатели. В частности, месячный расчетный показатель, который применяется не только для расчета размеров пособий, но и штрафов, налогов и других платежей, теперь равен 3 450 тенге.

С 1 апреля прошлого года его размер был дифференцирован: для пособий применялся МРП, равный 3 180 тенге, а для платежей в бюджет - 3 063 тенге. Таким образом, в первом случае показатель с нового года вырос на 8,5%, а во втором - на 12,6%.

На столько же теперь увеличатся штрафы не только для водителей, но и других нарушителей. Рассмотрим некоторые случаи, описанные в Административном кодексе РК, когда казахстанцам могут грозить денежные взыскания.

Нарушение тишины

Нарушение тишины с 10 часов вечера до 9 утра, в том числе проведение работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет штраф в размере 5 МРП для физических лиц.

С этого года это 17 250 тенге. А если еще раз нарушить тишину в течение года после наложения административного взыскания, то сумма увеличится в два раза.

Отметим, что этот закон повсеместно нарушается в новогоднюю ночь, но, как правило, один раз в год нарушителей не наказывают.

Распитие алкоголя

Менее терпимо могут отнестись к нарушителям, распивающим алкогольные напитки на улицах и в других общественных местах, кроме пунктов общественного питания, а также появившимся в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Бокал вина. Иллюстративное фото: pixabay.com

За такое нарушение также грозит 5 МРП, или 17 250 тенге. Его повторное совершение также увеличивает штраф в два раза или грозит административным арестом на срок до пяти суток.

Курение в общественных местах

Более высокие штрафы предусмотрены за курение в местах, где это запрещено законом. В частности, это организации образования, здравоохранения, общественного питания, подъезды, автозаправочные станции, детские площадки, подземные переходы и так далее.

За такое правонарушение, совершенное в большинстве запрещенных мест, предусмотрено 15 МРП (51 750 тенге), в автомобиле с детьми - 10 МРП (34 500 тенге), на борту самолета - 50 МРП (172 500 тенге). В первых двух случаях повторное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге).

Отметим, что это касается не только курения сигарет, но и изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Другие правонарушения

Также вкратце напомним об административных взысканиях, про которые мы рассказывали в своих материалах в ушедшем году.

В частности 7 МРП (24 150 тенге) грозит за проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности, в том числе по недействительному или просроченному документу, либо без регистрации по месту жительства или временного пребывания сроком свыше одного месяца.

При этом отметим, что штрафы за административные правонарушения не передаются по наследству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2001726-razmery-administrativnyh-shtrafov-znachitelno-vyrosli-v-kazahstane/