Нужно ли уплатить транспортный налог до 31 декабря, объяснили в Комитете госдоходов

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

Вопрос уплаты налогов является крайне важным, а его игнорирование может привести к финансовым убыткам и неприятным последствиям. О том, когда истекает срок уплаты транспортного налога за 2022 год, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы ежегодно вносят налоговые платежи за транспортные средства. Они были установлены для поддержания транспортной инфраструктуры, пополнения госбюджета и являются обязательными.

Исключение в виде освобождения от уплаты транспортного налога могут получить лишь определенные категории физических лиц. А умышленное уклонение от платежей может привести даже к изъятию машины.

Поэтому в Комитете государственных доходов РК (КГД) напомнили о сроках внесения данного платежа для физических лиц.

Когда нужно уплатить налог на транспорт

Ранее казахстанцы должны были внести платеж по транспортному налогу до конца календарного года – 31 декабря.

Поэтому возникал риск пропустить эти сроки из-за праздников. Однако еще в 2020 году эту норму изменили, и с тех пор крайний срок для владельцев транспортных средств перенесен до 1 апреля следующего года.

То есть транспортный налог за 2022 год нужно будет внести до конца марта 2023 года. А за весь 2023 год – к 1 апреля 2024 года и так далее.

Часы. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом платить нужно за фактическое время владения транспортным средством: начиная с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности, и до конца налогового периода или права собственности.

А в случае продажи налог должен быть уплачен до снятия транспорта с регистрационного учета. Однако в будущем данную норму планируют упразднить.

Как узнать стоимость налога

Напомним, что расчет ставки налога будет зависеть от вида транспортного средства:

для легковых автомобилей – он зависит от объема двигателя;

для грузовых – от грузоподъемности;

для автобуса – от количества посадочных мест;

для мотоциклов – от мощности двигателя.

Чтобы выяснить сумму предстоящего платежа, можно воспользоваться несколькими способами. Например, мобильным приложением "e-Salyq Azamat" (раздел "Предстоящие платежи"), если номер мобильного телефона был зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Также этой услугой можно воспользоваться на официальных порталах Комитета государственных доходов, Электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня.

Напомним, что ранее в КГД ответили на самые актуальные вопросы по транспортному налогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2001539-nuzhno-li-uplatit-transportnyy-nalog-do-31-dekabrya-obyasnili-v-komitete-gosdohodov/