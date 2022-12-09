Кто из казахстанцев должен задекларировать имущество в следующем году

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане полным ходом идет всеобщая декларация. С каждым годом все больше казахстанцев должны будут задекларировать свое имущество. О том, кто и как обязан сдать декларацию в 2023 году, рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

В Казахстане завершился первый этап всеобщего декларирования доходов и имущества. С января 2023 года начнется второй этап, в котором примут участие новые категории граждан.

С нового года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений, квазигосударственного сектора и национальных компаний, а также их супруги. В том числе это касается врачей, учителей, деятелей спорта и культуры.

В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования граждане из этих категорий должны будут сдать входную декларацию об активах по форме 250.00.

Что нужно указать в декларации

В входной декларации (еще ее называют первоначальной) нужно отразить все сведения об имуществе, которым обладает казахстанец, актуальные на 31 декабря 2022 года.

Задекларировать придется как имущество в Казахстане, так и за его пределами, а также то, что было передано в доверительное управление. Напомним, что декларации в том числе подлежат хранящиеся у казахстанца наличные деньги.

Как можно задекларировать имущество

Чтобы сдать декларацию, не обязательно обращаться в органы госдоходов по месту жительства. Все можно сделать онлайн. Например, через портал Комитета государственных доходов в "Кабинете налогоплательщика" или через сайт "Электронного правительства".

Также можно подать всю необходимую информацию через мобильное приложение e-SalyqАzamat. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.

Также стоит отметить, что за непредставление декларации предусмотрена административная ответственность.

В первый раз нарушитель ограничится предупреждением, а вот во второй раз уже получит штраф в размере 15 МРП (1 МРП равен 3 450 тенге в 2023 году). Если же в декларации отразить неполные сведения, то можно получить штраф в размере 3 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2000821-kto-iz-kazahstantsev-dolzhen-zadeklarirovat-imuschestvo-v-sleduyuschem-godu/