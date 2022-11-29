Сколько стоит центральное отопление в Казахстане

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

С приходом холодов в Казахстане начинается и отопительный сезон. А это значит, что расходы многих граждан увеличатся. О том, сколько в разных регионах страны стоят услуги центрального отопления, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году в Казахстане действовал мораторий на подорожание коммунальных услуг. Сняли запрет 1 июля 2022 года, однако резкого скачка цен после этого не произошло. Более того, многие комуслуги начали дешеветь.

Снижение цен коснулось также и сферы центрального отопления. По итогам августа оно стало дешевле для казахстанцев на 0,7% с начала года. Если же рассматривать изменение цен в разрезе всего года, то по данным Бюро национальной статистики (БНС РК), центральное отопление за год успело подешеветь на 2,4%.

Таким образом, как сообщают аналитики Telegram-канала StatGovKz, средний тариф за центральное отопление в октябре 2022 года по Казахстану составил 3 337 тенге за гигакалорию (Гкал).

При этом в зависимости от регионов цены могут заметно отличаться. Так, например, самые высокие тарифы были зафиксированы в Атырау – 5 269 тенге за Гкал.

В тройку самых дорогих также вошли Алматы (4 833 тенге) и Шымкент (4 470 тенге). С небольшим отставанием от них расположился Костанай – здесь за 1 Гкал казахстанцам придется выложить в среднем 4 147 тенге.

Дешевле всего в октябре обходилось центральное отопление жителям Кокшетау – всего 1 856 тенге за Гкал. Также низкими тарифами отличились Конаев (2 201 тенге), Тараз (2 341 тенге) и Павлодар (2 377 тенге).

Стоимость центрального отопления. Инфографика: Telegram-канал StatGovKz

Стоит отметить, что во всех перечисленных регионах указан средневзвешенный тариф – в статистику попали как дома с прибором учета, так и без него, а также ветхие и аварийные дома. Только у Караганды, где центральное отопление стоит 3 390 тенге за Гкал, тариф является единым.

Напомним, не все казахстанцы пользуются центральным отоплением – многие домохозяйства для обогревания своих жилищ используют уголь. Здесь ситуация с ценами оказалась обратной: стоимость угля не только не снизилась, но она заметно выросла за год – сразу на 10,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1999318-skolko-stoit-tsentralnoe-otoplenie-v-kazahstane/