Почти 4,4 млрд тенге задолжали казахстанцам работодатели

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оплата труда является одной из обязанностей работодателя. Тем не менее казахстанские работники, согласно последним данным, недополучили почти 4,4 млрд тенге. О том, как наказывают тех, кто не платит зарплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Устраиваясь на работу, любой человек рассчитывает на достойную зарплату и на то, что она будет выплачиваться стабильно и без задержек. Однако иногда случается так, что компания не способна своевременно платить своим работникам.

Причины возникновения такой ситуации могут быть совершенно разные, однако ни одна из них не дает право работодателю не выплачивать зарплаты своим работникам.

Тем не менее, по данным Минтруда, на 1 ноября текущего года государственными инспекторами труда на 781 предприятии страны выявлена задолженность по заработной плате перед 18,9 тыс. работниками на сумму около 4,4 млрд тенге.

После выявления руководителям этих предприятий было выдано 719 предписаний, обязательных к исполнению, и наложено штрафов на общую сумму более 130,1 млн тенге.

Благодаря принятым мерам были защищены права более 17,2 тыс. работников, которым в итоге выплатили задержанные зарплаты на сумму 4,2 млрд тенге.

Отметим, что каждый работник имеет право на зарплату, согласно трудовому договору, однако не все работодатели добросовестно выполняют свои обязательства. О том, что делать, если вы столкнулись с задержкой зарплат, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1998221-pochti-44-mlrd-tenge-zadolzhali-kazahstantsam-rabotodateli/