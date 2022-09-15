Арест счетов грозит 1,8 млн казахстанцев из-за неуплаты налогов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Скоро истечет срок уплаты налога на имущество за 2021 год, в то время как значительная часть казахстанцев этого еще не сделала. Что может грозить должникам, рассказали в Комитете государственных доходов.

1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество. До этого дня казахстанцам, которые являются собственниками недвижимости и земельных участков, необходимо заплатить по счетам.

Как рассказали в ведомстве, еще порядка 1,8 млн граждан, а это 37,5% от числа всех собственников, до сих пор этого не сделали. Общая сумма задолженности на данный момент составляет порядка 7,1 млрд тенге.

Напомним, тарифы именно по этому налогу недавно начали распространять в Казнете под видом "налога на роскошь".

Что будет, если не уплатить налог

У государства существует механизм воздействия на должников. Так, после окончания срока выплат, то есть со 2 октября, всем задолжавшим собственникам придет уведомление о налоговой задолженности физических лиц.

Через 30 дней после получения уведомления тем из них, у кого долг будет превышать 1 МРП (3 063 тенге в 2022 году), будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности. Еще через пять рабочих дней он будет передан частным судебным исполнителям (ЧСИ).

Если до этого дойдет дело, то помимо самого долга собственник будет вынужден дополнительно оплачивать работу ЧСИ в размере до 25% от суммы налоговой задолженности. Помимо лишних расходов у должника могут быть арестованы банковские счета, а ему самому могут ограничить выезд за границу.

Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, Комитет госдоходов рекомендует всем собственникам вовремя уплатить все свои налоги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987958-arest-scheta-grozit-18-mln-kazahstantsev-iz-za-neuplaty-nalogov/