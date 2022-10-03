Срок уплаты налога на имущество физлиц перенесли в Казахстане

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Налог на имущество в Казахстане физлица должны были уплатить до 1 октября. Однако из-за того, что эта дата выпала на выходной день, было принято решение перенести и срок уплаты налога. Об этом сообщил Комитет государственных доходов РК.

Все физические лица, которые являются собственниками недвижимости или земельных участков, должны были уплатить налог на имущество до 1 октября 2022 года.

В противном случае за каждый день просрочки будет начисляться пеня, а самим должникам может грозить даже блокировка счетов.

Однако в связи с тем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц, то есть 1 октября, пришелся на выходной день, было принято его перенести на 3 октября 2022 года.

"В соответствии с положением пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок оплаты истекает в конце следующего рабочего дня", — сообщили в ведомстве.

Поэтому те граждане, которые еще не успели оплатить налог на имущество, должны поспешить, потому что начиная с 4 октября за каждый день просрочки начнет начисляться пеня.

Проверить сумму налога можно в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1990795-srok-uplaty-naloga-na-imuschestvo-fizlits-perenesli-v-kazahstane/