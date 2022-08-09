Более 163 млрд тенге задолжали алматинцы своим детям с начала года

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Даже после развода и ухода из семьи родители обязаны заботиться о своих детях. Однако не все относятся к своим обязанностям с должной ответственностью. О том, сколько в Алматы насчитывается должников по алиментам и сколько из них было привлечено к ответственности, рассказал акимат Алматы на своем официальном сайте.

Алименты — это денежные или материальные средства, которые по закону должен выплачивать родственник для обеспечения нетрудоспособных членов семьи, проживающих отдельно. Обычно это относится к несовершеннолетним детям, которые после развода родителей остались с одним из них.

О том, как подать на алименты, если супругам не удалось договориться об их выплате, мы рассказывали здесь.

Однако не все алиментщики ответственно относятся к своим обязанностям.

По данным заместителя руководителя Департамента юстиции Алматы Жанабая Агманова, за первое полугодие в производстве государственных судебных исполнителей на исполнении находилось 2 154 исполнительных документа на общую сумму более 163 млрд тенге.

Из общего числа указанных судебных актов окончено 1 158, или 54%. На исполнении находилось 29 дел по взысканию алиментов, из которых лишь шесть было окончено.

Сколько должников выплатили алименты

Как сообщили в Департаменте юстиции города Алматы, на данный момент в производстве находится порядка 1 776 дел по проблемным алиментам.

С начала года сотрудниками департамента удалось привлечь к ответственности 68 должников. Из общего числа по 18 делам были вынесены административные аресты, а по алиментным производствам – привлечены 36 должников.

Кроме того, еще шестерых должников привлекли к уголовной ответственности – все они на протяжении длительного времени не исполняли обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В отношении двоих граждан приговоры вынесены, а по четырем делам – прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Как отметили в ведомстве, привлечение должников к административной и уголовной ответственности оказалось эффективным средством по взысканию долгов. С начала года таким образом должниками было выплачено более 85 млн тенге.

Тем не менее остается и другая проблема – финансовое состояние самого должника. Не все из них являются неплательщиками по собственной воле: некоторые из них просто не могут платить алименты, потому что не имеют работы.

В связи с этим профильными ведомствами были подписаны меморандум и алгоритм действий по привлечению должников к административной и уголовной ответственности, а также по трудоустройству должников.

Как отметили в акимате Алматы, с начала года удалось найти работу для 57 должников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1982316-bolee-163-mlrd-tenge-zadolzhali-almatintsy-svoim-detyam-s-nachala-goda/