"Не за горами": когда поднимут МЗП в Казахстане, спросили главу Миннацэкономики

В кулуарах мажилиса главу МНЭ спросили, почему в проекте закона о бюджете на 2026-2028 годы предложено поднять МЗП, но в 2026 году этого делать не будут, передает корреспондент NUR.KZ.

В проекте закона о бюджете страны на ближайшие три года, который сегодня рассматривали в мажилисе, было предложено поднять минимальную зарплату (МЗП) с 85 до 110 тысяч тенге.

Однако позже в кулуарах мажилиса вице-министр финансов заявил, что денег на это в 2026 году не заложено.

Журналисты решили уточнить этот вопрос у главы Миннацэкономики Серика Жумангарина.

"На 2026 год отказались от целевых трансфертов. Это национальный фонд дополнительно получает 2,4 триллиона дополнительных средств, которые мы могли бы потратить. Мы могли бы их сейчас потратить и поднять минимальную зарплату. Но чего бы мы этим добились? Я считаю, что сейчас нужно выставить базу и с нее все эти показатели поднимать.

Я думаю, что поднятие минимальной заработной платы и так далее, и вообще, в принципе, уровень заработной платы, это все не за горами", - ответил он.

Журналисты уточнили, все-таки "не за какими горами" поднятие МЗП в Казахстане.

"Не за далекими горами. Эти вещи всегда у нас на рассмотрении стоят. Хочется, конечно, хорошие новости сразу гражданам донести. Но давайте немножко паузу возьмем. Сейчас время очень неспокойное", - ответил Серик Жумангарин.

Напомним, в августе сообщалось, что минимальную зарплату в Казахстане с 85 тыс. до 90 тыс. тенге к 2026 году повышать не будут.

"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тыс. МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил тогда зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Добавим, в Казахстане больше года не повышали минимальную заработную плату. В 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год - еще на 10,4%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.