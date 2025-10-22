Деньги на предложенное повышение МЗП в Казахстане не заложены, заявили в Минфине

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов прокомментировал предложение в рамках законопроекта о бюджете на ближайшие 3 года о повышении МЗП до 110 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня в мажилисе разбирается бюджет на 2026-й год. Итоги, конечно, покажут, как это будет принято депутатами - проголосуют. Но в действующем проекте бюджета на повышение МЗП деньги не заложены", - сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Отметим, что повышение МЗП с 85 до 110 тысяч тенге предложено в проекта закона о бюджете страны на 2026-2028 годы.

Напомним, в августе сообщалось, что минимальную зарплату в Казахстане с 85 тыс. до 90 тыс. тенге к 2026 году повышать не будут.

"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тыс. МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Добавим, в Казахстане больше года не повышали минимальную заработную плату. В 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год - еще на 10,4%.

