Минимальную зарплату в Казахстане могут поднять с 85 до 110 тысяч тенге
В мажилисе сегодня рассматривали проект закона "О республиканском бюджете на 2026 - 2028 годы", в рамках которого предлагается поднять минимальную заработную плату, передает корреспондент NUR.KZ.
"В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда, Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 тыс. тенге до 110 тыс. тенге", - говорится в заключении к законопроекту.
Напомним, недавно стало известно, что в Казахстане ратифицировали конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.
По словам руководителя аппарата сената Максима Споткая, новая методика расчета МЗП предусматривает:
- установление минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их семей, а также уровня экономического развития страны;
- обязательность установленной минимальной зарплаты, которая имеет силу закона и не подлежит понижению;
- закрепляется процедура, позволяющая пересматривать государствами минимальную заработную плату, при этом между работниками и работодателями будут проводиться соответствующие консультации.
"Как отметил на заседании председатель сената Маулен Ашимбаев, конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности наших граждан", - сказано в публикации.
При этом, в августе сообщалось, что минимальную зарплату в Казахстане с 85 тыс. до 90 тыс. тенге к 2026-му году повышать не будут.
"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тыс. МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил зампремьер-министра Серик Жумангарин.
Добавим, в Казахстане больше года не повышали минимальную заработную плату. В 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год - еще на 10,4%.
Мы также писали, что бездумно повышать МЗП - тоже не выход. Ранее эксперты рассказали о том, что произойдет, если минимальную зарплату повысить до 500 тыс. тенге.
