Минимальную зарплату в Казахстане могут поднять с 85 до 110 тысяч тенге

В мажилисе сегодня рассматривали проект закона "О республиканском бюджете на 2026 - 2028 годы", в рамках которого предлагается поднять минимальную заработную плату, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда, Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 тыс. тенге до 110 тыс. тенге", - говорится в заключении к законопроекту.

Напомним, недавно стало известно, что в Казахстане ратифицировали конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

По словам руководителя аппарата сената Максима Споткая, новая методика расчета МЗП предусматривает:

установление минимальной заработной платы с учетом потребностей работников и их семей, а также уровня экономического развития страны;

обязательность установленной минимальной зарплаты, которая имеет силу закона и не подлежит понижению;

закрепляется процедура, позволяющая пересматривать государствами минимальную заработную плату, при этом между работниками и работодателями будут проводиться соответствующие консультации.

"Как отметил на заседании председатель сената Маулен Ашимбаев, конвенция позволит при расчете минимальной зарплаты учитывать не только сухие макроэкономические показатели, но и реальные потребности наших граждан", - сказано в публикации.

При этом, в августе сообщалось, что минимальную зарплату в Казахстане с 85 тыс. до 90 тыс. тенге к 2026-му году повышать не будут.

"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тыс. МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Добавим, в Казахстане больше года не повышали минимальную заработную плату. В 2024 году она обесценилась на 8,6%, а за неполный 2025 год - еще на 10,4%.

Мы также писали, что бездумно повышать МЗП - тоже не выход. Ранее эксперты рассказали о том, что произойдет, если минимальную зарплату повысить до 500 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.