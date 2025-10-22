Bloomberg: команда Трампа хочет получить доступ к крупнейшему руднику с вольфрамом в Казахстане

Авторитетное издание Bloobmerg сообщило, что команда Дональда Трампа ведет переговоры о предоставлении доступа к месторождению вольфрама в Казахстане, передает NUR.KZ.

По данным издания, администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры о предоставлении доступа к одному из крупнейших в мире неиспользуемых месторождений вольфрама в Казахстане.

Отмечается, что данный металл используется Пентагоном для производства боеприпасов, снарядов и другого оружия. По словам источников издания, знакомых с ситуацией, министр торговли Говард Лютник содействовал переговорам с Казахстаном для рассмотрения заявки на разработку двух крупнейших месторождений этого металла в Казахстане.

"Переговоры идут в русле усилий Белого дома по увеличению поставок этого минерала в условиях, когда США отказываются от редкоземельных металлов и критически важных минералов из Китая.

Детали еще не окончательны, но рассматриваемые предложения включают предоставление США кредитов для этой сделки. Администрация Трампа в настоящее время не стремится получить долю в этом предприятии", - сообщил изданию американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Также Blоomberg стало известно, что США столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны как минимум одной китайской компании с государственной поддержкой, готовой заплатить Казахстану выше рыночной цены.

"Сделка по вольфраму также ставит США в прямую конкуренцию с Китаем за этот участок, что является крайне редким случаем, когда экономические сверхдержавы фактически ведут тендерную войну за покупку рудника в бывшей советской республике.

По словам источников, знакомых с ситуацией, стоимость вольфрамовых месторождений оценивается в миллиарды долларов", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК с просьбой рассказать о переговорах с позиции казахстанской стороны.

Напомним, в конце сентября 2025 года президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился в США с Дональдом Трампом. При этом сообщалось, что была достигнута сделка между странами на 4,2 млрд доллара США.

Также Трамп выразил восторг после разговора с Токаевым и сделки с Казахстаном на 4,2 млрд долларов.

Позже аналитики рассказали, на что Казахстан потратит 4,2 млрд долларов США.

