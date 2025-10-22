Прием казахстанского газа возобновили на Оренбургском ГПЗ

Возобновлен прием казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе - об этом заявили в Минэнерго Казахстана, передает МИА "Казинформ".

В ведомстве заявили, что оренбургский газоперерабатывающий завод возобновил прием сырого газа с казахстанского месторождения. В связи с этим, оператор проекта начинает планомерное восстановление добычи на Карачаганаке до штатных уровней, предшествовавших инциденту 19 октября.

"Министерство энергетики вновь подчеркивает, что временная приостановка приема сырья и связанная с ней корректировка добычи никак не повлияли на газоснабжение внутреннего рынка Казахстана. Все обязательства перед казахстанскими потребителями выполнялись и продолжают выполняться в полном объеме", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Оренбурге произошла аварийная ситуация после атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака.

20 октября Министерство энергетики РК выступило с официальным заявлением по поводу распространяемой в СМИ и соцсетях информации о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях после инцидента на Оренбургском ГПЗ.

В ведомстве заверили, что это фейк и никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется.

Позже глава Минэнерго рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод повлияли на добычу нефти.

