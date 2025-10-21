jitsu gif
    Финансы
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Редактор

      Глава Минэнерго рассказал, как на Казахстан повлияли атаки БПЛА на Оренбургский ГПЗ

      Опубликовано:

      Трубы с газом
      Газопровод. Иллюстративное фото: onurdongel / Getty Images

      Глава Минэнерго в кулуарах Акорды рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод повлияли на добычу нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

      "На сегодняшний момент ограничения от 8,5 до 9 тысяч тонн - это по жидким углеводородам. Надеемся, что в ближайшее время, в течение трех дней, эти ограничения снимутся.

      9 тысяч тонн - это все-таки ограничения есть, это значит, что недопоставлен экспорт, плюс на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ, естественно, этот газ мы получаем из РФ, поэтому определенное экономическое влияние есть", - сказал Ерлан Аккенженов.

      На уточняющий вопрос журналистов о том, значит ли это, что добыча на Карачаганаке будет восстановлена в течение трех дней, министр коротко ответил: "На Карачаганаке - да".

      Стало также известно, что Минэнерго не ведет переговоры с Украиной по этим вопросам.

      "Мы, как Министерство энергетики, на сегодняшний момент не ведем переговоры - это не входит в наши обязанности", - заявил глава ведомства.

      Напомним, в Оренбурге произошла аварийная ситуация после атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака.

      Вчера, 20 октября, Министерство энергетики РК выступило с официальным заявлением по поводу распространяемой в СМИ и соцсетях информации о якобы возможных перебоях с газом в Астане и других областях после инцидента на Оренбургском ГПЗ.

      В ведомстве заверили, что это фейк и никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется.

