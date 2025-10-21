Какие страны Казахстан опережает по уровню зарплат

Среднемесячная зарплата в Казахстане выросла до 448,6 тыс. тенге. Это достаточно высокий показатель по сравнению с остальными странами Центральной Азии (ЦА). Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Во втором квартале 2025 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 448,6 тыс. тенге. За год рост составил на 11,3%. В городах она равна 471 тыс., а в селах – 381,7 тыс. тенге.

Аналитики портала Ranking.kz при этом отмечают, что за последние пять лет среднемесячная номинальная заработная плата выросла более чем в 2 раза. А в 2016 году она вообще составляла 143,6 тыс. тенге.

Рост зарплат в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Работодатели ищут профессионалов

Между тем работодатели в Казахстане все чаще оценивают навыки работника: умение работать с технологиями, знание языков, аналитическое мышление, управление проектами. Даже в классических отраслях квалификация напрямую влияет на уровень дохода.

Так, по данным на 20 октября на Электронной бирже труда было опубликовано более 65 тыс. вакансий, многие из которых приходятся на рабочие профессии, и только по 14,8 тыс. из них работодатели не требовали опыта работы.

Например, в сельском хозяйстве фиксируются одни из самых низких зарплат в стране, однако те же инженеры по проектированию в этой сфере зарабатывают в среднем 2,7 млн тенге, аналитики – 850 тыс. тенге, а инженеры-конструкторы – 800 тыс. тенге.

Таким образом, уровень дохода сегодня определяется не только отраслью, но и самим сотрудником – чем он компетентнее, тем выше шанс зарабатывать больше, чем в среднем по стране.

Казахстан – лидер по уровню зарплат в регионе

Отметим, что текущая средняя зарплата в Казахстане самая высокая в Центральной Азии. Она на 70% опережает средние оклады в Узбекистане (около 265 тыс. тенге), на 73% больше, чем в Кыргызстане (259,2 тыс. тенге), и почти в 2,5 раза больше, чем в Таджикистане (182,9 тыс. тенге).

Зарплаты в странах Центральной Азии. Инфографика: ranking.kz

При этом на фоне роста зарплат в Казахстане снижается уровень безработицы и увеличивается потребность в рабочих кадрах.

Например, в городе разнорабочим в среднем платят 350-600 тыс. тенге, водителям автобусов – 400-600 тыс., упаковщикам и фасовщикам – от 400 тыс. до 650 тыс. тенге, а машинистам спецтехники – 400-700 тыс.

Но важно отметить, что даже работникам без квалификации работодатели готовы платить достаточно высокие зарплаты. Например, средняя зарплата неквалифицированного строительного рабочего в селе равна 350-400 тыс. тенге.

Востребованные рабочие професии в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Рабочие места занимают иностранцы

Правда, здесь аналитики заметили любопытный парадокс: вакансий становится все больше, однако часть рабочих мест занимают трудовые мигранты, пока некоторые казахстанцы продолжают жаловаться на отсутствие подходящей работы.

Причина кроется в том, что казахстанцы не заинтересованы в рабочих профессиях и предпочитают "легкую работу с высокой оплатой". По итогу в стране насчитывается порядка 185,6 тыс. трудовых мигрантов, занятых в ремонте и строительстве (161,3 тыс.), сельском хозяйстве (14,7 тыс.) и в сфере бытовых услуг (9,5 тыс.).

Количество трудовых мигрантов в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

В среднем мигранты в Казахстане зарабатывают около 526 долларов в месяц, или 278 тыс. тенге – такие данные приводит Международная организация по миграции. Это чуть меньше медианной зарплаты в стране.

А если проанализировать статистику денежных переводов из Казахстана в другие страны ЦА, то можно увидеть довольно внушительные суммы.

По данным Национального банка РК, за январь-август 2025 года денежные переводы физлиц-нерезидентов из Казахстана в Узбекистан составили 100,5 млрд тенге, в Кыргызстан – 3,5 млрд тенге, в Азербайджан – 1,9 млрд тенге, в Таджикистан – 1,5 млрд тенге.

Все это реальные деньги, заработанные на тех вакансиях, которые остаются неинтересными части казахстанцев.

"Таким образом, на рынке труда РК проблема не в отсутствии работы, а в несоответствии ожиданий. Работа есть, но часто не та, которую хотят выполнять местные жители. И пока казахстанцы ищут "высокие зарплаты без лишних усилий", иностранные рабочие тихо занимают эти места, трудятся и зарабатывают", – подытоживают аналитики.

