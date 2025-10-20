Дефицит картофеля в стране: 5,1 млрд тенге неэффективно тратили в регионах Казахстана

Работники социально-предпринимательских корпораций (СПК) в регионах Казахстана сработали неэффективно при удержании цен на картофель, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали о проведенном анализе работы СПК в части стабилизации цен на социально значимые продукты. По данным АЗРЕК, работа ведется "неэффективно и сопровождается системными нарушениями".

Отмечается, что в нескольких регионах установлены факты неисполнения условий договоров займа и их многократной пролонгации без санкций.

"Одному из заемщиков был выдан займ на 489 млн тенге, который неоднократно продлевался без возврата. Аналогичные продления зафиксированы по займам свыше 1,3 млрд тенге", - сообщили в АЗРК.

Также были выявлены случаи предоставления беспроцентных льготных займов отдельным субъектам, что создавало необоснованные преференции.

"Кроме того, закупленная за счет бюджета продукция не всегда доходила до торговых сетей. За два года реализовано лишь 19% от закупленных объемов, а часть продукции, приобретенной еще в 2021 году, по-прежнему не реализована.

Выявлены факты нерационального использования средств. Так, в период ценового избытка (октябрь - апрель) на закуп картофеля было направлено 5,1 млрд тенге, при этом в период дефицита (май - июль), когда стабилизационные меры особенно востребованы, они не применялись. Зафиксированы также различия в сроках и условиях исполнения договоров, нарушающие принципы равного доступа", - отметили в АЗРК.

По итогам работы Агентства, проведено расследование, по результатам которого одной из СПК назначен штраф в размере 300 МРП (1,18 млн тенге). Другим СПК вынесены 8 уведомлений по различным фактам нарушений антимонопольного законодательства.

Отметим, что в 2025 году Казахстан столкнулся с резким ростом импорта картофеля, что привело к росту цен. Подробнее об этом рассказали аналитики - читайте в этом материале.

Ранее эксперт рассказала, что были выявлены значительные расхождения между заявленными и реальными запасами картофеля в стабфондах. Кроме того, глава Минсельхоза прокомментировал, будет ли снижение цены на картофель в Казахстане до конца года.

