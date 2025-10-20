На сколько подорожало топливо с февраля 2025 года в Казахстане
Опубликовано:
В феврале стоимость топлива стала определяться рыночными механизмами. Но в октябре вновь ввели ограничения максимальных цен. На сколько "заправка" авто подорожала за это время, читайте на NUR.KZ.
- С февраля по сентябрь 2025 года в Казахстане наблюдался рост цен на топливо: бензин АИ-92 подорожал на 11,7%, АИ-95 на 5,3%, АИ-98 на 4%, дизельное топливо на 9,8%.
- Наибольший рост цен на АИ-92 отмечен в Конаеве (+28 тенге), Петропавловске, Семее и Алматы (+27 тенге), наименьший - в Актобе (+16 тенге), Костанае и Уральске (+17 тенге).
- 16 октября 2025 года был введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
В феврале 2025 года в Казахстане были отменены правила ограничения предельных цен на некоторые виды топлива: дизель и марку бензина АИ-92.
Однако 16 октября вновь был введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. При этом цены за это время успели увеличиться в городах Казахстана.
Как менялась стоимость топлива в стране
В феврале текущего года, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена АИ-92 в Казахстане составляла 204 тенге. Это на 1 тенге меньше порога, который действовал до февраля.
Однако затем цены постепенно росли, и данный показатель по итогам сентября составил уже 228 тенге – прирост на 11,7%.
В свою очередь подорожали и другие виды топлива:
- АИ-95 – средние цены по Казахстану выросли с 263 тенге в марте до 277 тенге в сентябре (плюс 5,3%);
- АИ-98 – с 297 до 309 тенге за литр (плюс 4%);
- дизель (летний) – с 295 до 324 тенге за литр (плюс 9,8%).
Подорожание АИ-92 в городах
Наибольший прирост цен на бензин марки АИ-92 был отмечен в:
- городе Қонаев – плюс 28 тенге с февраля по сентябрь в среднем;
- Петропавловск, Семей и Алматы – плюс 27 тенге в каждом городе;
- Астана и Талдыкорган – по плюс 26 тенге за тот же период;
- Тараз, Кызылорда, Караганда, Кокшетау и Жезказган – по плюс 25 тенге соответственно.
При этом меньше всего "пострадали" кошельки автовладельцев в Актобе (плюс 16 тенге), Костанае и Уральске (по плюс 17 тенге).
Рост цен на АИ-95
Лидерами по приросту цен на бензин марки АИ-95 стали Атырау и Қонаев (плюс 19 тенге), а также Алматы (плюс 18 тенге). Меньше всего подорожание ощутили жители Костаная (плюс 7 тенге), Уральска и Талдыкоргана (по плюс 8 тенге).
Подорожание "премиумного" бензина
По самой дорогой марке бензина АИ-98 в некоторых регионах данные отсутствуют. Но из доступной информации можно отметить, что наибольшее подорожание затронуло Талдыкорган – плюс 37 тенге. При этом в других городах рост цен не превысил 20 тенге.
Меньше всего подорожал АИ-98 в Актау – всего плюс 2 тенге. Ближайшие к нему результаты отмечены в Усть-Каменогорске и Таразе (по плюс 6 тенге).
Цены на дизель
Дизельное топливо же больше всего подорожало в Караганде, где расходы автовладельцев с февраля по сентябрь выросли на 33 тенге за литр в среднем. Также рост трат на этот вид топлива почувствовали жители Талдыкоргана (плюс 31 тенге), Алматы и Тараза (по плюс 29 тенге).
Наименьший прирост цен на дизель отмечен в Актобе (плюс 21 тенге), Атырау, Жезказгане и Уральске (по плюс 22 тенге).
Таким образом, за период свободного ценообразования на различные виды топлива расходы казахстанцев на заправку авто выросли с 4% до 11,7% в среднем по стране в зависимости от вида топлива.
Ранее мы рассказывали, оштрафуют ли водителей в Казахстане, если осенью выпал снег, а на машине летние покрышки.
Также на фоне дефицита газа на западе Казахстана в акимате пообещали выяснить, куда делся "каждый литр".
В свою очередь, несмотря на подорожание, казахстанский бензин все еще остается одним из самых дешевых в мире.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2298363-na-skolko-podorozhalo-toplivo-s-fevralya-2025-goda-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах