На сколько подорожало топливо с февраля 2025 года в Казахстане

В феврале стоимость топлива стала определяться рыночными механизмами. Но в октябре вновь ввели ограничения максимальных цен. На сколько "заправка" авто подорожала за это время, читайте на NUR.KZ.

Наибольший рост цен на АИ-92 отмечен в Конаеве (+28 тенге), Петропавловске, Семее и Алматы (+27 тенге), наименьший - в Актобе (+16 тенге), Костанае и Уральске (+17 тенге).

16 октября 2025 года был введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

В феврале 2025 года в Казахстане были отменены правила ограничения предельных цен на некоторые виды топлива: дизель и марку бензина АИ-92.

Однако 16 октября вновь был введен мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. При этом цены за это время успели увеличиться в городах Казахстана.

Как менялась стоимость топлива в стране

В феврале текущего года, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена АИ-92 в Казахстане составляла 204 тенге. Это на 1 тенге меньше порога, который действовал до февраля.

Однако затем цены постепенно росли, и данный показатель по итогам сентября составил уже 228 тенге – прирост на 11,7%.

В свою очередь подорожали и другие виды топлива:

АИ-95 – средние цены по Казахстану выросли с 263 тенге в марте до 277 тенге в сентябре (плюс 5,3%);

в марте в сентябре (плюс 5,3%); АИ-98 – с 297 до 309 тенге за литр (плюс 4%);

за литр (плюс 4%); дизель (летний) – с 295 до 324 тенге за литр (плюс 9,8%).

Заправочный пистолет и деньги. Иллюстративное фото: twity1/Getty Images

Подорожание АИ-92 в городах

Наибольший прирост цен на бензин марки АИ-92 был отмечен в:

городе Қонаев – плюс 28 тенге с февраля по сентябрь в среднем;

с февраля по сентябрь в среднем; Петропавловск, Семей и Алматы – плюс 27 тенге в каждом городе;

в каждом городе; Астана и Талдыкорган – по плюс 26 тенге за тот же период;

за тот же период; Тараз, Кызылорда, Караганда, Кокшетау и Жезказган – по плюс 25 тенге соответственно.

При этом меньше всего "пострадали" кошельки автовладельцев в Актобе (плюс 16 тенге), Костанае и Уральске (по плюс 17 тенге).

Рост цен на АИ-95

Лидерами по приросту цен на бензин марки АИ-95 стали Атырау и Қонаев (плюс 19 тенге), а также Алматы (плюс 18 тенге). Меньше всего подорожание ощутили жители Костаная (плюс 7 тенге), Уральска и Талдыкоргана (по плюс 8 тенге).

Автомобиль и деньги. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Подорожание "премиумного" бензина

По самой дорогой марке бензина АИ-98 в некоторых регионах данные отсутствуют. Но из доступной информации можно отметить, что наибольшее подорожание затронуло Талдыкорган – плюс 37 тенге. При этом в других городах рост цен не превысил 20 тенге.

Меньше всего подорожал АИ-98 в Актау – всего плюс 2 тенге. Ближайшие к нему результаты отмечены в Усть-Каменогорске и Таразе (по плюс 6 тенге).

Цены на дизель

Дизельное топливо же больше всего подорожало в Караганде, где расходы автовладельцев с февраля по сентябрь выросли на 33 тенге за литр в среднем. Также рост трат на этот вид топлива почувствовали жители Талдыкоргана (плюс 31 тенге), Алматы и Тараза (по плюс 29 тенге).

Наименьший прирост цен на дизель отмечен в Актобе (плюс 21 тенге), Атырау, Жезказгане и Уральске (по плюс 22 тенге).

Таким образом, за период свободного ценообразования на различные виды топлива расходы казахстанцев на заправку авто выросли с 4% до 11,7% в среднем по стране в зависимости от вида топлива.

