      Сколько казахстанцев зарабатывают более 3 млн тенге в месяц

      Опубликовано:

      Деньги в руках и на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Чаще всего казахстанцы зарабатывают от 200 до 300 тыс. тенге. При этом зарплаты 12 тыс. человек составляют более 3 млн тенге в месяц. Подробности о доходах граждан узнали журналисты NUR.KZ.

      Средняя номинальная заработная плата не всегда четко дает понять, какие доходы на самом деле получают казахстанцы. Для многих сумма в 448 620 тенге, которая является средней зарплатой в стране во втором квартале 2025 года, может показаться завышенной, ведь далеко не все действительно столько получают.

      И это действительно так. Согласно данным Бюро национальной статистики, такие зарплаты есть лишь у малой части работников в Казахстане. Значительная часть граждан зарабатывают намного меньше.

      Аналитики проверили данные более 3,3 млн человек, разделили их на группы по зарплатной сетке и выяснили, что чаще всего казахстанцы получают от 200 001 до 300 000 тенге в месяц – такие зарплаты зафиксированы у 724 142 человек.

      Также в статистике указано, что 711 771 человек зарабатывает еще меньше – от 100 001 до 200 000 тенге в месяц. Официальную минимальную зарплату в 85 000 тенге получают 43 834 человека. Чуть выше оклады у еще 66 657 человек – они зарабатывают от 85 001 до 100 000 тенге в месяц.

      Таким образом, у половины казахстанцев нет "средней зарплаты". Медианная же зарплата, делящая пополам всех этих работников, "выстроенных" по размерам доходов, равна 317 512 тенге – одна половина получает меньше этой суммы, а другая больше.

      Сколько человек "сидит" на миллионных окладах

      Важно учесть, что среди проанализированных 3,3 млн граждан есть и те, кто получает достаточно большие зарплаты. Так, например, в среднюю номинальную "попадают" 425 288 человек – их оклады варьируются от 400 001 до 500 000 тенге в месяц.

      Но есть и те, кто получает в разы больше. Например, оклады 125 590 человек варьируются от 1 000 001 до 2 000 000 тенге. Еще у 20 091 человека они начинаются от 2 000 001 тенге и доходят до 3 000 000 тенге.

      А зарплаты свыше 3 000 000 тенге получают 11 833 жителей Казахстана.

      Такая сильная разница в зарплатах в итоге и создает "нереалистичную" общую картину: значительная часть граждан зарабатывает небольшие суммы, тогда как небольшая группа людей – миллионы. В итоге общая статистика находит среднюю номинальную зарплату, которая многим кажется завышенной.

      Напомним, ранее мы рассказывали о медианных зарплатах, которые предлагают работодатели в Казахстане. Суммы там зачастую не достигают и 300 тыс. тенге.

      А ранее эксперт рассказал, на что хватит средней казахстанской зарплаты при жизни в США.

