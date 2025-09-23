Минторговли предупредило казахстанцев о возможном росте цен на продукты
Опубликовано:
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине ответил на вопрос о том, могут ли подорожать продукты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
В ходе ответа на вопрос Арман Шаккалиев отметил, что изменения будут.
"Речь шла о том, что будут единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения - от 2,5 до 3% в конечной стоимости. Это связано с изменениями налоговых режимов, учетных. Но вот тот список, который вы сейчас процитировали, я, к сожалению, не могу взять за основу, потому что сегодня до сих пор идет очень активное обсуждение этого перечня, и, конечно же, мы должны дождаться итогов. Бизнес активно участвует, они приводят свои аргументы, и я думаю, что будет принято сбалансированное решение", - сказал Арман Шаккалиев.
Однако, насколько подорожают продукты, министр сказать затруднился.
"Говорить о том, насколько это вероятно и в какой период, пока рано. Одно могу сказать: в межсезонье мы всегда видим изменения. И там, где СЗПТ (социально значимые продукты питания - прим. ред.), мы максимально обеспечили доступность и возможность приобретения этой продукции для уязвимых слоев населения.
Но вот сказать, что будет завтра, к сожалению, не могу. Даже искусственный интеллект, наверное, в этом вопросе нам не поможет - в том плане, чтобы определить дату и время, дать какие-то гарантии того, что мы этот коридор не преодолеем или, наоборот, выйдем за его рамки", - резюмировал он.
Также сегодня Арман Шаккалиев рассказал, когда и в какую цену сам покупал говяжье мясо.
Также он предположил, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане и высказался о росте цен на некоторые продукты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2289408-mintorgovli-predupredilo-kazahstancev-o-vozmozhnom-roste-cen-na-produkty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах