Минторговли оштрафовало десятки продавцов за завышение цен на говядину в Казахстане

Министерство торговли усиливает контроль за соблюдением торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Под председательством Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева состоялось расширенное совещание с участием более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны. В мероприятии приняли участие Ассоциация торговых сетей Казахстана, заместители акимов областей, а также крупнейшие торговые сети.

Министр напомнил о необходимости соблюдения установленной правительством торговой надбавки в размере 15% на социально значимые товары и предупредил о жестких мерах в случае нарушений.

С начала года территориальными департаментами министерства вынесено 2562 административных постановления, включая 1360 штрафов на сумму более 56,5 млн тенге и 1202 предупреждения. По статье 204-4 КоАП РК за превышение торговой надбавки на СЗПТ составлено 2191 постановление, из них 1020 штрафов на сумму 39,6 млн тенге.

Особое внимание уделено контролю за соблюдением установленной торговой надбавки на рынке мясной продукции. За превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы.

Министерство торговли совместно с Министерством сельского хозяйства дополнительно создает мониторинговые группы для контроля за соблюдением торговой надбавки при поставках мяса в торговые точки. Также подготавливаются изменения в законодательство, исключающие скрытые схемы удорожания и установление ретро-бонусов при реализации социально значимых продовольственных товаров.

В рамках работы региональных комиссий с начала года проведено 747 заседаний, выявлено 2301 факт нарушений, составлено 1956 административных постановлений, а также исключено 345 непродуктивных посредников. Анализ электронных счетов-фактур выявил 823 рисков нарушений из 9015 тысяч проанализированных товарных цепочек.

Кроме того, под эгидой Министерства торговли и интеграции в крупных торговых сетях по всей стране стартует акция "Береке Fest", где будут представлены продукты нового урожая, особенно свежие овощи, фрукты и мясо говядины, пользующиеся высоким спросом у населения.

В рамках акции торговые сети выделят специальные места для казахстанских производителей, что позволит продавать продукцию по ценам ниже рыночных и тем самым поддержать внутреннее производство, а также способствовать стабилизации цен на продукты первой необходимости.

Параллельно совместно с Министерством сельского хозяйства и местными акиматами увеличивается количество сельскохозяйственных ярмарок в регионах, что создает дополнительные возможности для прямого доступа покупателей к качественным отечественным товарам и снижает влияние посредников на конечную цену.

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен. Ранее в начале августа глава Минторговли также заявлял, что дефицита мяса в стране нет, ведется борьба с надценкой в магазинах. А глава Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине заявил, что цены на говядину в стране ниже, чем в соседних странах. До этого казахстанцы пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это при том, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны. Также мы писали, что казахстанцы стали чаще потреблять в пищу конину и курицу, а объемы съедаемых говядины и баранины снизились. Причиной могли стать ценовые изменения на виды мяса. Отметим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день.

