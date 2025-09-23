Старые iPhone из-за выхода нового подешевели в Казахстане

Из-за выхода iPhone 17 цены на смартфоны из предыдущих серий сильно снизились в Казахстане. Например, 16 Pro Max в среднем подешевел на 200 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре Apple презентовала свой новый iPhone 17. Это заставило многих владельцев смартфонов предыдущих серий задуматься о том, чтобы продать свои старые гаджеты и купить новые.

Как отмечают аналитики OLX, ежегодно выход нового гаджета от Apple приводит к росту объявлений о продаже предыдущих серий iPhone. На фоне повышенного предложения сильно падают и цены.

Так, например, бывший в употреблении (б/у) iPhone 15 год назад продавался в среднем по 300 тыс. тенге, но в августе 2025 года, на фоне подготовки к релизу 17 серии, его ценник опустился до 268 тыс. тенге. А б/у iPhone 15 Pro за это же время просел в цене с 420 тыс. до 364 тыс. тенге.

Интересная ситуация наблюдается с относительно новыми моделями. Год назад новый iPhone 16 Pro Max уже после своего выхода продавался на сайте объявлений в среднем по 760 тыс. тенге, а б/у – по 565 тыс. тенге. Однако уже к августу 2025 года средние ценники просели почти на треть:

у новых – до 552 тыс. тенге;

у б/у – до 537 тыс. тенге.

Стоимость старых моделей iPhone в 2025 году. Инфографика: olx.kz

Как отмечают аналитики, в Казахстане цены на iPhone предыдущего года в первые недели после выхода 17 серии могут оставаться достаточно высокими, но к ноябрю снижение цен ускорится, когда новые смартфоны от Apple начнут массово поступать в страну.

Поэтому, если кто-то планирует продавать свой старый iPhone, лучше сделать это сейчас по более высокой цене.

К слову, ранее мы сравнивали официальные цены на iPhone 17 серии с зарплатами в Казахстане. Подробнее с расчетами можете ознакомиться здесь.

