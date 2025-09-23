Старые iPhone из-за выхода нового подешевели в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Старые iPhone из-за выхода нового подешевели в Казахстане

      Опубликовано:

      Айфон и макбук
      Телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Из-за выхода iPhone 17 цены на смартфоны из предыдущих серий сильно снизились в Казахстане. Например, 16 Pro Max в среднем подешевел на 200 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В сентябре Apple презентовала свой новый iPhone 17. Это заставило многих владельцев смартфонов предыдущих серий задуматься о том, чтобы продать свои старые гаджеты и купить новые.

      Как отмечают аналитики OLX, ежегодно выход нового гаджета от Apple приводит к росту объявлений о продаже предыдущих серий iPhone. На фоне повышенного предложения сильно падают и цены.

      Так, например, бывший в употреблении (б/у) iPhone 15 год назад продавался в среднем по 300 тыс. тенге, но в августе 2025 года, на фоне подготовки к релизу 17 серии, его ценник опустился до 268 тыс. тенге. А б/у iPhone 15 Pro за это же время просел в цене с 420 тыс. до 364 тыс. тенге.

      Интересная ситуация наблюдается с относительно новыми моделями. Год назад новый iPhone 16 Pro Max уже после своего выхода продавался на сайте объявлений в среднем по 760 тыс. тенге, а б/у – по 565 тыс. тенге. Однако уже к августу 2025 года средние ценники просели почти на треть:

      • у новых – до 552 тыс. тенге;
      • у б/у – до 537 тыс. тенге.
      Стоимость старых моделей iPhone в 2025 году
      Стоимость старых моделей iPhone в 2025 году. Инфографика: olx.kz

      Как отмечают аналитики, в Казахстане цены на iPhone предыдущего года в первые недели после выхода 17 серии могут оставаться достаточно высокими, но к ноябрю снижение цен ускорится, когда новые смартфоны от Apple начнут массово поступать в страну.

      Поэтому, если кто-то планирует продавать свой старый iPhone, лучше сделать это сейчас по более высокой цене.

      К слову, ранее мы сравнивали официальные цены на iPhone 17 серии с зарплатами в Казахстане. Подробнее с расчетами можете ознакомиться здесь.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Старые iPhone из-за выхода нового подешевели в Казахстане

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.