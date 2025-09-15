В Казахстане хотят упростить условия для создания банков
Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в мажилисе рассказала о планах по внедрению модели базовой и универсальной банковской лицензии, передает корреспондент NUR.KZ.
В ходе разъяснения законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Мадина Абылкасымова указала на важность формирования устойчивой и конкурентной среды, обеспечивающей развитие не только крупных банков, но и новых участников рынка.
"Международная практика показывает, что банковская деятельность может осуществляться на основе различных видов лицензий. Так, в России, Литве, Сингапуре и США предусмотрена отдельная базовая лицензия для небольших банков. В Европейском союзе, Великобритании, Швейцарии и Японии предусмотрены пропорциональные требования в рамках единой лицензии.
Учитывая этот опыт, в проекте Закона о банках предлагается ввести два вида банковской лицензии - базовая и универсальная. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований", - сказала она.
Для банков с базовой лицензией проектом Закона устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами.
"На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Банкам с базовой лицензией будет запрещено кредитовать нерезидентов и аффилированных лиц. Это позволит обеспечить устойчивость небольших банков", - резюмировала глава АРРФР.
Отмечается, что надзор за банками с базовой лицензией будет упрощен. Предусматривается применение облегченного процесса ежегодной надзорной проверки и оценки, сокращение периодичности проведения инспекций и предоставляемой отчетности.
