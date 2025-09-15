Могут ли наложить арест на счет с цифровым тенге, рассказали в Нацбанке

Зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов в стенах мажилиса рассказал подробности внедрения цифрового тенге и цифрового счета, передает корреспондент NUR.KZ.

"Цифровой тенге является новой цифровой формой национальной валюты. Его, наряду с банкнотами и монетами, выпускает Национальный банк. Как и наличные деньги, цифровой тенге гарантируется государством, обладает свойствами анонимности, учитывает цифровой формат. Цифровой тенге обеспечивает моментальные расчеты, онлайн-платежи и высокую безопасность операции", - отметил зампредседателя Нацбанка во время презентации законопроекта о банках и банковской деятельности.

По его словам, разработан комплекс поправок, необходимых для закрепления статуса цифрового тенге в качестве новой цифровой формы национальной валюты, предназначенной для расчетов в цифровом формате.

"Введено понятие "цифровой счет" для учета и хранения цифровых денег, а также порядок его ведения и использования. К цифровому счету сохраняются требования в отношении сохранения банковской тайны, а также возможности наложения арестов и взыскания денег в случаях, предусмотренных законодательством.

Распространение цифрового тенге и обслуживание цифровых счетов клиентов будет осуществляться участниками финансового рынка", - рассказал спикер.

Шолпанкулов добавил, что цифровой тенге поможет обеспечить прозрачность бюджетных расходов. К примеру, уже проведены пилотные проекты при строительстве и ремонте автодорог, кредитовании и субсидировании фермеров и так далее. Кроме того, исключаются риски нецелевого использования средств.

"Сегодня продолжается масштабирование сферы применения цифрового тенге, в частности в трансграничных расчетах, промышленных субсидиях, а также в сделках по приобретению автотранспортных средств.

По созданию устойчивой регуляторной среды оборота цифровых активов поправками вводятся в оборот цифровые финансовые активы. Законопроектом предусматривается признание цифровых финансовых активов в качестве финансового инструмента, что повысит интерес участников финансового рынка", - резюмировал Шолпанкулов.

Напомним, ранее была названа примерная дата официального и полного введения цифрового тенге в Казахстане.

При этом эксперты объясняли, почему новая форма тенге не приведет к тотальному контролю казахстанцев.

Также следует отметить, что цифровой тенге имеет много преимуществ, которые пойдут на пользу казахстанцам. Например, он лучше защищает от мошенничества, сохранность денег гарантируется государством в полном объеме, а также может использоваться без доступа к Интернету.

