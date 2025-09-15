Банки больше не будут получать помощь из бюджета в Казахстане

Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева на заседании в стенах мажилиса рассказала, что изменится в законе о банковской сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

В мажилисе проходит презентация законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

"Отдельно хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия.

Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно", - отметила Дания Еспаева.

По ее данным, документом вводится ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка, что позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимул для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на господдержку.

"Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку (он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком). При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков.

Кроме того, до полного погашения обязательств по государственной поддержке устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям", - резюмировала Дания Еспаева.

