Банки больше не будут получать помощь из бюджета в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Банки больше не будут получать помощь из бюджета в Казахстане

      Опубликовано:

      Здание банка
      Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

      Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева на заседании в стенах мажилиса рассказала, что изменится в законе о банковской сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

      В мажилисе проходит презентация законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      "Отдельно хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия.

      Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно", - отметила Дания Еспаева.

      По ее данным, документом вводится ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка, что позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимул для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на господдержку.

      "Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку (он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком). При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков.

      Кроме того, до полного погашения обязательств по государственной поддержке устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям", - резюмировала Дания Еспаева.

      Добавим, мы писали о том, что в Казахстане планируют перестать "спасать" банки за счет Нацбанка. Есть ли риски для вкладчиков, читайте в нашем материале.

      Напомним, даже в случае ликвидации банка сбережения казахстанцев остаются защищенными. Это также относится к депозитам "со страховкой".

      В то же время сохранятся и обязательства клиентов закрывающегося БВУ - то есть им все равно придется возвращать долги, несмотря на банкротство финансовой организации.

      Также в финрегуляторе ранее рассказали, "рухнут" ли банки в случае кризиса в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.