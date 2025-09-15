Банки больше не будут получать помощь из бюджета в Казахстане
Опубликовано:
Вице-спикер мажилиса Дания Еспаева на заседании в стенах мажилиса рассказала, что изменится в законе о банковской сфере, передает корреспондент NUR.KZ.
В мажилисе проходит презентация законопроекта "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
"Отдельно хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия.
Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно", - отметила Дания Еспаева.
По ее данным, документом вводится ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка, что позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимул для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на господдержку.
"Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку (он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком). При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков.
Кроме того, до полного погашения обязательств по государственной поддержке устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям", - резюмировала Дания Еспаева.
Добавим, мы писали о том, что в Казахстане планируют перестать "спасать" банки за счет Нацбанка. Есть ли риски для вкладчиков, читайте в нашем материале.
Напомним, даже в случае ликвидации банка сбережения казахстанцев остаются защищенными. Это также относится к депозитам "со страховкой".
В то же время сохранятся и обязательства клиентов закрывающегося БВУ - то есть им все равно придется возвращать долги, несмотря на банкротство финансовой организации.
Также в финрегуляторе ранее рассказали, "рухнут" ли банки в случае кризиса в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2286420-banki-bolshe-ne-budut-poluchat-pomoshch-iz-byudzheta/
