Название для первой АЭС в Казахстане: стали известны сроки проведения конкурса
В Агентстве РК по атомной энергии сообщили, что конкурс на лучшее название для строящейся в Алматинской области АЭС проведут до 17 октября текущего года, передает NUR.KZ.
В приказе председателя Агентства по атомной энергии указано, что в срок до 19 сентября 2025 года комиссии предстоит утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС в Алматинской области.
"В срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование АЭС в Жамбылском районе Алматинской области", - сказано в приказе.
В комиссию вошли:
- Алмасадам Саткалиев - председатель Агентства РК по атомной энергии;
- Тимур Жантикин - заместитель председателя Агентства;
- Нурлыгуль Кушекбаева - руководитель управления по связям с общественностью Агентства;
- Бибигуль Жексенбай - депутат сената парламента;
- Дархан Кыдырали - депутат сената парламента;
- Дюсенбай Турганов - депутат мажилиса парламента;
- Кенжехан Матыжанов - директор института литературы и искусства имени М.Ауэзова;
- Любовь Шашкова - главный редактор журнала "Простор";
- Мереке Кулкенов - председатель Союза писателей Казахстана;
- Анар Фазылжанова - директор института языкознания им. А.Байтурсынова;
- Марат Әбсеметов - директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;
- Галым Ахмедьяров - ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;
- Дихан Камзабекулы - генеральный директор республиканской газеты "Егемен Қазақстан";
- Қазыбек Дәуітәлі - директор Алматинского регионального филиала академии государственного управления при президенте;
- БибигульДандыгараева - директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника "Танбалы" в Алматинской области;
- Яков Федоров - блогер;
- Адиль Сейфуллин - политолог, блогер;
- Ернат Бердигулов - генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";
- Саябек Сахиев - генеральный директор РГП "Институт ядерной физики";
- Эрлан Батырбеков - генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК".
Накануне стало известно, что казахстанцы, которые примут участие в голосовании при выборе названия первой в стране АЭС, в случае победы получат сертификат соавтора.
Кроме того, Токаев заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС.
На прошлой неделе в Агентстве по атомной энергии были утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.
