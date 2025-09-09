Название для первой АЭС в Казахстане: стали известны сроки проведения конкурса

В Агентстве РК по атомной энергии сообщили, что конкурс на лучшее название для строящейся в Алматинской области АЭС проведут до 17 октября текущего года, передает NUR.KZ.

В приказе председателя Агентства по атомной энергии указано, что в срок до 19 сентября 2025 года комиссии предстоит утвердить правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС в Алматинской области.

"В срок до 17 октября 2025 года провести конкурс и определить лучшее наименование АЭС в Жамбылском районе Алматинской области", - сказано в приказе.

В комиссию вошли:

Алмасадам Саткалиев - председатель Агентства РК по атомной энергии;

Тимур Жантикин - заместитель председателя Агентства;

Нурлыгуль Кушекбаева - руководитель управления по связям с общественностью Агентства;

Бибигуль Жексенбай - депутат сената парламента;

Дархан Кыдырали - депутат сената парламента;

Дюсенбай Турганов - депутат мажилиса парламента;

Кенжехан Матыжанов - директор института литературы и искусства имени М.Ауэзова;

Любовь Шашкова - главный редактор журнала "Простор";

Мереке Кулкенов - председатель Союза писателей Казахстана;

Анар Фазылжанова - директор института языкознания им. А.Байтурсынова;

Марат Әбсеметов - директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;

Галым Ахмедьяров - ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;

Дихан Камзабекулы - генеральный директор республиканской газеты "Егемен Қазақстан";

Қазыбек Дәуітәлі - директор Алматинского регионального филиала академии государственного управления при президенте;

БибигульДандыгараева - директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника "Танбалы" в Алматинской области;

Яков Федоров - блогер;

Адиль Сейфуллин - политолог, блогер;

Ернат Бердигулов - генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";

Саябек Сахиев - генеральный директор РГП "Институт ядерной физики";

Эрлан Батырбеков - генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК".

Накануне стало известно, что казахстанцы, которые примут участие в голосовании при выборе названия первой в стране АЭС, в случае победы получат сертификат соавтора.

Кроме того, Токаев заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС.

На прошлой неделе в Агентстве по атомной энергии были утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

