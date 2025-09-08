Казахстанцам будут выдавать сертификаты при голосовании в конкурсе на название первой АЭС

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанцам будут выдавать сертификаты при голосовании в конкурсе на название первой АЭС

      Опубликовано:

      АЭС
      АЭС. Иллюстративное фото: Stefano Guidi / Getty Images

      Казахстанцы, которые примут участие в голосовании при выборе названия первой в стране АЭС, в случае победы получат сертификат соавтора, передает корреспондент NUR.KZ.

      Об этом в кулуарах совместного заседания палат парламента заявил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев. Он отметил, что состав комиссии, которая стсавит критерии для конкурса, будет опубликован уже сегодня.

      "Предварительно мы определили ряд критериев, которые будут учитываться при определении названия. То есть, это культурно-историческая ценность, благозвучность, соответствие имиджу атомной отрасли. Предусмотрим механизм защиты авторских прав, неиспользование в названиях тех или иных дискриминационных ограничительных факторов, связанных с культурой, историей и традициями нашей страны", - заявил Саткалиев.

      Он напомнил, что голосование будет доступно на портале Egov.

      "Важным призом станет осознание причастности к выбору названия. Все граждане Казахстана, которые проголосуют за вариант, признанный победителем, получат статус соавтора и соответствующий сертификат. Каждый сможет смело сказать своим детям, что я назвал эту станцию", - заявил Саткалиев.

      Напомним, на прошлой неделе в Агентстве по атомной энергии были утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС.

      Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

      14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.