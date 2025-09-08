Казахстанцам будут выдавать сертификаты при голосовании в конкурсе на название первой АЭС

Казахстанцы, которые примут участие в голосовании при выборе названия первой в стране АЭС, в случае победы получат сертификат соавтора, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом в кулуарах совместного заседания палат парламента заявил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев. Он отметил, что состав комиссии, которая стсавит критерии для конкурса, будет опубликован уже сегодня.

"Предварительно мы определили ряд критериев, которые будут учитываться при определении названия. То есть, это культурно-историческая ценность, благозвучность, соответствие имиджу атомной отрасли. Предусмотрим механизм защиты авторских прав, неиспользование в названиях тех или иных дискриминационных ограничительных факторов, связанных с культурой, историей и традициями нашей страны", - заявил Саткалиев.

Он напомнил, что голосование будет доступно на портале Egov.

"Важным призом станет осознание причастности к выбору названия. Все граждане Казахстана, которые проголосуют за вариант, признанный победителем, получат статус соавтора и соответствующий сертификат. Каждый сможет смело сказать своим детям, что я назвал эту станцию", - заявил Саткалиев.

Напомним, на прошлой неделе в Агентстве по атомной энергии были утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.