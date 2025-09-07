Казахстан договорился со странами ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

Страны ОПЕК+, в том числе Казахстан, скорректировали план добычи нефти на октябрь текущего года в сторону увеличения, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как указано в совместном заявлении ОПЕК+, Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман сегодня скорректировали план добычи нефти.

"В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в октябре 2025 года", - сказано в сообщении.

Из приложенной к заявлению таблицы следует, что Казахстан сможет в октябре нарастить добычу нефти в рамках ОПЕК+ до 1,556 млн баррелей в сутки.

Скорректированный на октябрь план добычи нефти. Таблица: Opec.org

Отмечается, что добыча нефти в объеме 1,65 млн баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращена. Все восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что страны ОПЕК+, куда входит и Казахстан, согласились увеличить добычу нефти в следующем месяце, стремясь к увеличению доли рынка.

При этом, в Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о том, что в стране увеличился уровень добычи нефти. Утверждалось, что объем добычи был снижен.

