Bloomberg: страны ОПЕК + увеличат добычу нефти в октябре

По данным источников агентства Bloomberg, страны ОПЕК+, куда входит и Казахстан, согласились увеличить добычу нефти в следующем месяце, стремясь к увеличению доли рынка, передает NUR.KZ.

Как сообщили изданию делегаты ОПЕК +, страны решили снова увеличить добычу в октябре, поскольку группа делает упор на изменение своей политики, стремясь к увеличению доли рынка вместо защиты цен.

"Ключевые члены альянса заявили, что ожидают одобрить увеличение добычи примерно на 137 тыс. баррелей, поскольку группа во главе с Саудовской Аравией и Россией начинает сокращать очередной объем приостановленных поставок. Октябрьское увеличение добычи положит начало возобновлению сокращений на 1,66 млн баррелей в сутки, которые были запланированы на конец 2026 года. Некоторые делегаты добавили, что обсуждения продолжаются.

Последнее увеличение добычи закрепит радикальный поворот ОПЕК и ее партнеров. В последние месяцы группа ошеломила нефтяные рынки, возобновив приостановленную добычу на 2,2 млн баррелей на целый год раньше запланированного срока, стремясь вернуть себе долю рынка, несмотря на широко распространенные ожидания надвигающегося профицита", - пишет издание.

Отмечается, что дальнейшее ускорение роста добычи, вероятно, понравится президенту США Дональду Трампу, который неоднократно призывал к снижению цен на нефть для сдерживания инфляции и в качестве средства давления на Россию с целью прекращения войны против Украины.

На этой неделе в Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о том, что в стране увеличился уровень добычи нефти. Утверждалось, что объем добычи был снижен.

Напомним, в августе в ОПЕК + сообщили, что Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман в сентябре скорректируют план по добыче нефти в пользу увеличения.

