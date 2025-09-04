"Категорически опровергаем": Минэнерго сделало срочное заявление о добыче нефти в Казахстане
В Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о том, что в стране увеличился уровень добычи нефти, передает NUR.KZ. Отмечается, что объем добычи был снижен.
По данным Минэнерго, добыча нефти в августе составила 1,712 млн баррелей в сутки. Отмечается, что это на 48 тыс. баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее.
"Министерство категорически опровергает заявления некоторых СМИ о том, что уровень добычи нефти в стране увеличился в августе по сравнению с предыдущим месяцем", - говорится в заявлении министерства.
Напомним, в августе в ОПЕК + сообщили, что Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман в сентябре скорректируют план по добыче нефти в пользу увеличения.
До этого 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.
