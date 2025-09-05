jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Получилось ли Нацфонду заработать для детей в Казахстане

      Опубликовано:

      Доллар лежит среди купюр тенге
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По состоянию на 1 сентября на счетах Национального фонда Казахстана хранилось более 36,1 трлн тенге. С начала года сумма выросла почти на 1,4 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане действует программа "Национальный фонд – детям". В рамках нее каждый несовершеннолетний гражданин страны получает часть инвестиционного дохода, который заработал Нацфонд.

      Ранее ходили слухи о том, что 2025 год оказался "неудачным" для Нацфонда и в следующем году выплат не будет, однако последние данные говорят о том, что это утверждение в корне неверно.

      В опубликованном Министерством финансов РК отчете о поступлениях и использовании Национального фонда РК на 1 сентября 2025 года, видно, что с начала года на счета фонда поступило более 5,2 трлн тенге.

      Примечательно, что значительная часть средств, которые заработал фонд, поступили непосредственно от инвестиций – на них пришлось 47,35% от общих поступлений, или около 2,5 трлн тенге.

      В то же время с начала года из Нацфонда было изъято порядка 3,86 трлн тенге, что заметно меньше общей суммы поступлений. В итоге фонд по состоянию на 1 сентября оказался "в плюсе" почти на 1,4 трлн тенге.

      Как отмечает портал The Tenge, Национальный фонд РК перешел "в плюс" впервые с начала текущего года. Если на 1 января 2025 года на счете фонда находилось 34,73 трлн тенге, то к сентябрю сумма выросла до 36,1 трлн тенге.

      Напомним, еще недавно Нацфонд действительно был в убытке примерно на 1,9 трлн тенге. С чем это было связано, мы рассказывали здесь.

