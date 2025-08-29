Проект "Нацфонд - детям": глава Нацбанка ответил на слухи о том, что в 2025 году выплат не будет

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Проект "Нацфонд - детям": глава Нацбанка ответил на слухи о том, что в 2025 году выплат не будет

      Опубликовано:

      Родители с детьми готовят завтрак
      Обязательно ли кормить школьника завтраком. Иллюстративное фото: pexels.com

      Тимур Сулейменов ответил на информацию об отрицательном инвестиционном доходе Нацбанка и рисках невыплаты детям средств по программе "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

      Такие доводы, по словам журналистов, приводят аналитики. По их данным, инвестиционный доход Нацфонда за первые полгода якобы оказался отрицательным и ушел в минус на 584,5 млрд в тенге.

      "Поскольку по программе "Нацфонд детям" на счета перечисляется 50% от инвестдохода фонда, означает ли это, что в 2026 году дети могут вовсе не получить выплат, и если перечисления все же будут, то о какой сумме может идти речь?" - поинтересовались представители СМИ.

      В ответ Тимур Сулейменов напомнил об ответственности за распространяемую информацию, особенно в контексте проекта "Нацфонд - детям".

      "По итогам 7 месяцев Нацбанк заработал, управляя национальным фондом, 4,6 млрд, доходность составила 8% ровно, в долларах. Поэтому никаких убытков по инвестиционному доходу в Национальном фонде нет. Наоборот, получается уже третий год подряд достаточно высокий, здоровый инвестиционный доход от управления национальным фондом, который помогает национальному фонду наращивать свои активы", - отметил он.

      Окончательная сумма взносов, пояснил глава Нацбанка, будет зависеть, в том числе, от количества детей до 18 лет на 31 января.

      "Мы это делаем до 31 января. То есть мы собираем, условно говоря, со всех ЦОНов, со всех регионов - сколько детей родилось, сколько детей условно уехало из страны, поменяло гражданство, других каких-то различных жизненных ситуаций. Считаем, какой у нас доход уже подтвержденный аудитом и последними окончательными сверками. И после этого распределяем. То есть, на этот вопрос мы точно ответим в январе", - резюмировал он.

      Напомним, начиная с 2024 года всем казахстанским детям начисляют целевые требования за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. Они хранятся в долларах США на условных счетах, лишь отражающих сумму, которую сможет получить достигший совершеннолетия гражданин страны. Поэтому родители отказаться от начисления целевых требований не могут.

      Целевые накопления доступны для использования в течение 10 лет. Если казахстанец решит их не тратить, то по истечении этого срока деньги будут переведены на индивидуальный пенсионный счет в качестве добровольного пенсионного взноса.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.