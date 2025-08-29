Проект "Нацфонд - детям": глава Нацбанка ответил на слухи о том, что в 2025 году выплат не будет

Тимур Сулейменов ответил на информацию об отрицательном инвестиционном доходе Нацбанка и рисках невыплаты детям средств по программе "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Такие доводы, по словам журналистов, приводят аналитики. По их данным, инвестиционный доход Нацфонда за первые полгода якобы оказался отрицательным и ушел в минус на 584,5 млрд в тенге.

"Поскольку по программе "Нацфонд детям" на счета перечисляется 50% от инвестдохода фонда, означает ли это, что в 2026 году дети могут вовсе не получить выплат, и если перечисления все же будут, то о какой сумме может идти речь?" - поинтересовались представители СМИ.

В ответ Тимур Сулейменов напомнил об ответственности за распространяемую информацию, особенно в контексте проекта "Нацфонд - детям".

"По итогам 7 месяцев Нацбанк заработал, управляя национальным фондом, 4,6 млрд, доходность составила 8% ровно, в долларах. Поэтому никаких убытков по инвестиционному доходу в Национальном фонде нет. Наоборот, получается уже третий год подряд достаточно высокий, здоровый инвестиционный доход от управления национальным фондом, который помогает национальному фонду наращивать свои активы", - отметил он.

Окончательная сумма взносов, пояснил глава Нацбанка, будет зависеть, в том числе, от количества детей до 18 лет на 31 января.

"Мы это делаем до 31 января. То есть мы собираем, условно говоря, со всех ЦОНов, со всех регионов - сколько детей родилось, сколько детей условно уехало из страны, поменяло гражданство, других каких-то различных жизненных ситуаций. Считаем, какой у нас доход уже подтвержденный аудитом и последними окончательными сверками. И после этого распределяем. То есть, на этот вопрос мы точно ответим в январе", - резюмировал он.

Напомним, начиная с 2024 года всем казахстанским детям начисляют целевые требования за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. Они хранятся в долларах США на условных счетах, лишь отражающих сумму, которую сможет получить достигший совершеннолетия гражданин страны. Поэтому родители отказаться от начисления целевых требований не могут.

Целевые накопления доступны для использования в течение 10 лет. Если казахстанец решит их не тратить, то по истечении этого срока деньги будут переведены на индивидуальный пенсионный счет в качестве добровольного пенсионного взноса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.