    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Резкий рост цен на мясо в Казахстане объяснили в Минсельхозе

      Опубликовано:

      Мясной рынок
      Организованный рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах правительства прокомментировал цены на мясо в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Азат Султанов считает, что одним из факторов, влияющих на цены, является высокий экспорт.

      "Сейчас экспорт в два раза выше - соответственно, это все дает влияние на цены внутри страны. Вместе с тем, сейчас цена (на мясо - прим. авт.) стабильна. По поручению министра наши специалисты проехались по всем крупным откормочным площадкам, загруженность есть, мясо есть - запасы порядка 50 тысяч тонн в регионах, это на несколько месяцев. Никакого дефицита нет, есть давление со стороны импортеров на ценовую политику", - заявил вице-министр.

      По его словам, в случае дальнейшего роста цен у акиматов есть все механизмы, чтобы сдерживать цены.

      "Сейчас не сдерживают, потому что мы смотрим на себестоимость и производство мяса. У хозяйств, которые содержат скот на отгульном выпасе, себестоимость порядка 1800-1900 тенге. На рынках цена сейчас начинается с 3,5 тысяч тенге. Снижение цен будет зависеть от обеспеченности кормовой базы. Касательно прогноза - сейчас мы смотрим на себестоимость мяса", - резюмировал он.

      Напомним, ранее в начале августа глава Минторговли также заявлял, что дефицита мяса в стране нет, ведется борьба с надценкой в магазинах.

      А Министерства сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине заявил, что цены на говядину в стране ниже, чем в соседних странах.

      До этого казахстанцы пожаловалось на сильное подорожание мяса, и это притом, что Казахстан является экспортером говядины в соседние страны.

      Также мы писали, что казахстанцы стали чаще потреблять в пищу конину и курицу, а объемы съедаемых говядины и баранины снизились. Причиной могли стать ценовые изменения на виды мяса.

