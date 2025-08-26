"Остается социально ориентированным": на что направят бюджет Казахстана в ближайшие три года

Глава Министерства финансов Мади Такиев на заседании кабмина представил проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

Основные параметры проекта республиканского бюджета сформированы в следующих объемах:

Поступления на 2026 год составят 23,1 трлн тенге или 12,6% к ВВП, с увеличением к 2028 году до 27,6 трлн тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда ежегодно определен в размере 2,8 трлн тенге.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 2,5 % к ВВП в 2026 году до 0,9 % к ВВП к 2028 году.

Расходы, с учетом доходов и дефицита бюджета, в 2026 году составят 27,7 трлн тенге с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года и до 29,7 трлн тенге к 2028 году.

"Проведена работа по оптимизации и приоритезации расходов. Доля текущих базовых расходов к общим расходам снижена с 15% до 12,3%", - сказал Мади Такиев.

По его словам, бюджет остается социально ориентированным.

"Уровень расходов на социальную сферу составил 38,7% к общему объему расходов путем пересмотра ряда расходов. Расходы социальной сферы составили 10 трлн 725 млрд тенге. В этих расходах учтены индексация социальных выплат на 10% (средний уровень инфляции) и рост контингента получателей пенсий и пособий на 288 тысяч человек. Запланированы расходы на повышение стипендии, а также на увеличение контингента обучающихся на 19 392 человека", - заявил глава Минфина.

В документе расходы на транспортную инфраструктуру предусмотрены в объеме 855 млрд тенге. На строительство республиканских дорог предусмотрены средства через механизм предоставления государственных гарантий на сумму 580 млрд тенге.

Расходы силового блока на 2026 год предусмотрены свыше 3 трлн тенге, с увеличением на 335 млрд тенге к плану текущего года, а доля в общих расходах составит почти 11%.

Напомним, ранее в июне глава МНЭ заявил о намерении как минимум в два раза увеличивать бюджет развития, главным образом за счет налоговой реформы.

А в июле стало известно, что Казахстан потерял позиции, но остался в лидерах СНГ по управлению бюджетом и госдолгом.

Между тем напомним, что Казахстан является лидером по размеру внешнего долга на душу населения среди стран Евразийского экономического союза, однако непосредственно на госдолг приходится лишь малая часть заемных средств - остальные деньги шли в развитие производства и бизнеса.

