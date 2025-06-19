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    Финансы

      Продолжат ли в Казахстане выпускать монету в 1 тенге, ответил глава Нацбанка

      Опубликовано:

      Монеты и банкноты тенге
      Монеты и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Сегодня, 19 июня, глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах сената заявил о планах отказаться от чеканки монет номиналом 1 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Мы согласны, что нам нецелесообразно ее чеканить, поэтому базовый план у нас такой: которая в обороте есть, будет в обращении, но чеканить дополнительно мы не планируем. И в две тенге тоже, да. Те, которые в обороте ходят, у нас в кармане, еще где-то, то мы, понятно, их изымать не будем, но на новые монеты мы денег не тратим", - отметил Тимур Сулейменов.

      Отметим, в начале этого года Департаментом государственной эффективности США было опубликовано сообщение о том, что Монетный двор тратит около 3 центов на изготовление каждой монеты достоинством 1 цент.

      Также в департаменте заявили, что в 2023 финансовом году было выпущено более 4,5 млрд пенни (около 40% от общего числа монет). По данным департамента, это обошлось налогоплательщикам более чем в 179 млн долларов.

      Позже, в феврале, сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал поручение министру финансов страны прекратить производство пенни - монет номиналом в 1 цент. По его мнению, выпуск данного вида монет является расточительством.

      В связи с такими событиями в апреле главу Нацбанка РК спросили, не планируют ли пойти на такие меры в Казахстане.

      "У нас есть такие вопросы тоже в проработке: мы думаем, есть ли необходимость сохранять чеканку 1-тенговых монет, изучаем… потому что там интересный международный опыт, и США дали почву еще раз об этом задуматься", - отметил Тимур Сулейменов.

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