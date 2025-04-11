Могут ли в Казахстане отказаться от монеты в 1 тенге

Глава Нацбанка Тимур Сулейменова во время брифинга ответил, не планируют ли в Казахстане перестать чеканить монету в 1 тенге, как это сделали в США, передает корреспондент NUR.KZ.

В феврале этого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал поручение министру финансов страны прекратить производство пенни - монет номиналом в 1 цент. По его мнению, выпуск данного вида монет является расточительством.

Сегодня во время брифинга главу Нацбанка спросили, не планируют ли пойти на такие меры в Казахстане.

"В наличном денежном обращении всех стран единичка обычно печатается, потому что у нас десятичная система. То есть все равно у нас 1, 10, 100, 1000 и так далее. И поэтому номинал в 1 исторически или по каким-то, опять же, психологическим, поведенческим причинам страны стараются иметь. Чаще всего это не выгодно, потому что этот номинал делать гораздо дороже, чем он сам из себя представляет ценность.

У нас есть такие вопросы тоже в проработке: мы думаем, есть ли необходимость сохранять чеканку 1-тенговых монет, изучаем… потому что там интересный международный опыт, и США дали почву еще раз об этом задуматься. Пока окончательно мы к решению не пришли", - ответил Тимур Сулейменов.

Отметим, что в январе текущего года на странице Департамента государственной эффективности США в X, который возглавляет миллиардер Илон Маск, было опубликовано сообщение о том, что Монетный двор тратит около 3 центов на изготовление каждой монеты достоинством 1 цент.

Также в департаменте заявили, что в 2023 финансовом году было выпущено более 4,5 млрд пенни (около 40% от общего числа монет). По данным департамента, это обошлось налогоплательщикам более чем в 179 млн долларов.