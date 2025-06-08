Минимальные цены на сигареты вновь хотят поднять в Казахстане

В Казахстане планируют поднять минимальные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, передает NUR.KZ.

Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, в котором речь идет о повышении минимальной цены на сигареты.

"Целью проекта является увеличение минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. Предлагаемое изменение направлено

Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в РК", - сказано в сообщении.для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий.

Обсуждение документа будет доступно до 19 июня.

Напомним, 1 января 2025 года в Казахстане уже подняли минимальную розничную цену на сигареты. Теперь пачка должна стоить не меньше 870 тенге. А в 2024 году повышение минимального порога происходило дважды. В начале года - до 770 тенге, а с 15 июля - до 820 тенге.

При этом, как мы писали ранее, рост цен на табачную продукцию привел к увеличению расходов курящих граждан.

Напомним, в 2025 году выросли не только минимальные цены на сигареты, но и штрафы за курение в неположенном месте. За такое нарушение придется заплатить от 15 до 20 МРП, то есть от 58 980 до 69 000 тенге.